Besni'de 13 Bin Fidan Toprakla Buluşacak - Son Dakika
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Yerel

Besni'de 13 Bin Fidan Toprakla Buluşacak

Besni\'de 13 Bin Fidan Toprakla Buluşacak

Besni ilçesinde 13 bin fidan, çevre ve ekonomi için ağaçlandırma projesi kapsamında dikilecek.

14.01.2025 16:27
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 bin adet fidan toprakla buluşacak.

Orman Genel Müdürlüğü ve Merinos A.Ş. işbirliğiyle Besni ilçesinin Aşağıçöplü Köyü'nde başlatılan ağaçlandırma projesini yerinde inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, proje kapsamında gelir getirici türlerden olan 13 bin adet fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi. Toplamda 90 hektarlık alanda hayata geçirilecek projede fıstıkçamı, Antep fıstığı, badem ve zeytin ağaçları yer alacak.

Projeyi yerinde inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Partal, projenin hem çevreye hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı. Kaymakam Partal, "Aşağıçöplü Köyü sınırlarımızda, Orman Genel Müdürlüğü adına tahsis edilen orman alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merinos A.Ş. ile yapılan protokol çerçevesinde burada gelir getirici türler dikilecek. İlk etapta 13 bin fidan toprakla buluşacak. Bunların 4 bini fıstıkçamı, 9 bini ise zeytin, Antep fıstığı ve badem olacak. Bölgenin iklim ve toprak koşulları bu türler için son derece uygun. Orman teşkilatımız gerekli hazırlıkları tamamladı. Bu çalışma, hem köylerimize hem ilçemize hem de ülkemize katkı sunacak. İnşallah 5-10 yıl içinde bu ormandan elde edilecek ürünlerle ekonomiye ciddi bir katma değer sağlanacak. Orman teşkilatımıza ve desteklerinden dolayı hayırseverimiz Erdemoğlu ailesine teşekkür ederim. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Besni'de 13 Bin Fidan Toprakla Buluşacak - Son Dakika

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