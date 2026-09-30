Besni'de 85 yaşındaki görme engelli Ahmet Kasap'a cümbüş ve uzun hava sürprizi yapıldı - Son Dakika
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Besni'de 85 yaşındaki görme engelli Ahmet Kasap'a cümbüş ve uzun hava sürprizi yapıldı

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Besni\'de 85 yaşındaki görme engelli Ahmet Kasap\'a cümbüş ve uzun hava sürprizi yapıldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yalnız yaşayan 85 yaşındaki görme engelli Ahmet Kasap evinde ziyaret edildi. Ziyarette, Kasap'ın talebiyle yöresel sanatçı Mehmet Arslan cümbüş çalıp yöresel eserleri seslendirdi, Kasap da uzun hava okudu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette 85 yaşındaki görme engelli Ahmet Kasap'a cümbüş ve uzun hava sürprizi yapıldı.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, "Çınarlara Vefa Projesi" kapsamında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ahmet Kasap'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kasap'ın talebi üzerine ilçenin yöresel sanatçılarından Mehmet Arslan da programa dahil oldu. Evde gerçekleşen buluşmada cümbüşünü eline alan Mehmet Arslan, yöresel eserleri seslendirdi. Müziklere eşlik eden Ahmet Kasap ise kendi sesiyle uzun hava okuyarak ziyarete ayrı bir renk kattı. Cümbüş ve uzun hava eşliğinde devam eden buluşmada Kasap'ın zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı görülürken, ortaya samimi ve renkli görüntüler çıktı. Ziyarete "Çınarlara Vefa Projesi" sorumlusu Psikolojik Danışman Burak Çulcu ve Sosyal Hizmet Merkezi personeli Ataman Zengin de katıldı.

Yaşlı vatandaşların yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve sosyal yaşamla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, müzik programının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Besni'de 85 yaşındaki görme engelli Ahmet Kasap'a cümbüş ve uzun hava sürprizi yapıldı - Son Dakika
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