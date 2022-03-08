Besni'de robotik kodlama atölyeleri açıldı - Son Dakika
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Besni'de robotik kodlama atölyeleri açıldı

08.03.2022 17:26
Besni'de robotik kodlama atölyeleri açıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 6 okulda robotik kodlama atölyeleri açıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 6 okulda robotik kodlama atölyeleri açıldı. Açılan robotik kodlama atölyelerine Besnili şehitlerin isimleri verildi.

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda gerçekleştirilen açılış törenine video konferans ile bağlanan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Hatice Gölbaşı Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Osman İsot MTAL'de bulunan atölyelerin açılışı gerçekleştirildi. Besni Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda bulunan ve toplamda 6 okulda açılışı yapılan robotik kodlama atölyelerinin açılışına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirilen açılışta Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "İlçemizde eğitim altyapısını güçlendirmek için yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Hayırsever Erdemoğlu ailesinin destekleri ile ilçe merkezimizde bulunan ve fiziksel imkanları yeterli olan 6 okulumuzda robotik kodlama atölyelerini açtık. Robotik ve kodlama eğitimi öğrenme ve yenilenme becerileri, yenilenme becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmemizi sağlar.

Robotik kodlama atölyelerimizin içeriğindeki eğitim setleri, 3D yazıcıları, lego ve arduino setleri, her atölyede bulunacak 11 adet son teknoloji bilgisayarı ve daha pek çok donanımı ile geleceğimizin teminatı çocuklarımıza analitik düşünme, hızlı karar alma yetileri kazandırarak güçlü Türkiye'ye güçlü nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hayırsever Erdemoğlu ailesine, projemizin koordinatörü bilişim öğretmenimiz Abdülkerim hocamıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Erdemoğlu Ailesine yapmış oldukları bu anlamlı destek için teşekkür ederek, "Bugün Besni'de bulunan 6 okulumuzda robotik kodlama atölyelerimizi açıyoruz. Erdemoğlu Ailesine katkılarından dolayı minnettarız. Teknoloji çağında bu tür hizmetlerin çoğalması dileğimizdir. Çünkü yetişen nesil teknoloji ile yetişecek ve ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan bu atölyelerdir. Bulacakları keşifler ile bulacakları aletlerle bizi dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkaracak nesilde bu nesil olacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Besni'de robotik kodlama atölyeleri açıldı

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Mahmut Çuhadar, Nazlı Demir, Hisarcık, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Besni'de robotik kodlama atölyeleri açıldı - Son Dakika


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