Besni\'nin Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı

Adıyaman İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Abdulkadir Aydemir, görevine başladı.

Son atamalar kapsamında Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Aydemir, ilçenin huzur ve güvenliğinin korunması için ekip arkadaşlarıyla birlikte özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Besni'nin sakin ve güzel bir ilçe olduğunu ifade eden Aydemir, "Vatandaşlarımızla güçlü bir iletişim içerisinde, önleyici güvenlik hizmetlerine önem veren ve toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla görevimizi sürdüreceğiz. Besni'nin mevcut huzur ortamını daha da güçlendirmek en önemli önceliğimiz olacak" diye konuştu.