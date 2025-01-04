Besni Okulunda LED Dönüşümü

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Adıyaman'ın Besni Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda eskiyen 210 floresan lambanın led lambalarla değiştirilmesiyle enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Tasarruf tedbirleri kapsamında, Besni Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu idaresinin girişimleriyle hayata geçirilen proje, hem çevreye duyarlılık hem de sürdürülebilirlik açısından önemli bir örnek teşkil etti.

İstanbul'da ikamet eden hayırsever Necmettin Yalçın Salt, bu projede destek olarak okula büyük katkı sağladı. Okul idaresi ve okul aile birliği, eğitim ortamının daha ferah ve aydınlık hale gelmesini sağlayan hayırsever avukata teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN