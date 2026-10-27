Besni Sosyal Hizmet Merkezi velilere sanal kumar, öğrencilere medya eğitimi verdi

Besni Sosyal Hizmet Merkezi velilere sanal kumar, öğrencilere medya eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Besni'de Sarıkaya İlkokulu velilerine sanal kumar bağımlılığıyla mücadele, ortaokul öğrencilerine bilinçli teknoloji ve medya kullanımı eğitimi verildi. Böylece velilerin bağımlılıkları önlemede bilinçli davranması, öğrencilerin teknolojiyi kontrollü kullanması hedeflendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğrenci velilerine sanal kumar bağımlılığıyla mücadele, öğrencilere ise bilinçli teknoloji ve medya kullanımı konularında eğitim verildi.
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Sarıkaya İlkokulu ve Sarıkaya Ortaokulunda eğitim çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Sarıkaya İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik "Sanal Kumar Bağımlılığı ile Mücadele" eğitimi düzenlendi. Sarıkaya Ortaokulu öğrencilerine ise "Bilinçli Teknoloji ve Medya Kullanımı" konusunda bilgilendirme yapıldı.
Velilere yönelik eğitimde sanal kumar bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturulması ve ailelerin bu tür bağımlılıkların önlenmesinde bilinçli hareket etmelerinin desteklenmesi amaçlandı. Öğrencilere verilen eğitimde ise teknolojinin ve medyanın güvenli, bilinçli ve kontrollü kullanılması üzerinde duruldu.
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