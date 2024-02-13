Beton elektrik direği ağaçla destekleniyor - Son Dakika
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Yerel

Beton elektrik direği ağaçla destekleniyor

Beton elektrik direği ağaçla destekleniyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan beton elektrik direği, ağaca yaslanarak tehlike oluşturuyor. Direğin yıkılma riski, yayalar, araçlar ve evler için tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, sorunun çözülmesini talep ediyor.

13.02.2024 11:33
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Beton elektrik direğini ağaç ayakta tutuyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca yaslanan beton elektrik direği kaldırımdan geçen yayalar için tehlike saçıyor.

Mevlana Mahallesi Özgürlük Caddesi ve Ayyıldız Caddesi kesişimde bulunan beton elektrik direği, geçtiğimiz günlerde solundaki tuğla duvara, ardından da ağaca yaslandı. Yıkılacak durumda olan elektrik direği, yoldan geçen araçlar ve evler için tehlike oluşturuyor. Alt kısımdaki demirlerin dahi gözüktüğü direk yayalar için de problem oluşturuyor. Tedirgin şekilde direğin yakınından geçen vatandaşlar, sorunun çözümünü istiyor.

Mevlana Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, "Bende direğin halini yeni gördüm. Direk ağaca yaslanmış, bu şekilde olur mu? Neredeyse yıkılacak, birilerinin başına düşecek. Ölüm tehlikesi var" dedi.

Kaynak: İHA

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