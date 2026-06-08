BEÜ'de Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BEÜ'de Mezuniyet Coşkusu

BEÜ\'de Mezuniyet Coşkusu
08.06.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Denizcilik ve Turizm Fakülteleri mezuniyet töreni yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Denizcilik Fakültesi ve Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Mezuniyet Töreni, yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin denizcilik ve turizm alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren iki önemli fakültenin mezunları; yemin edip, keplerini atarak aileleri ve akademisyenleriyle birlikte unutulmaz bir ana tanıklık etti.

Törene; Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Karadeniz Ereğli Adalet Komisyonu Başkanı Çelebi Tetik, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Senato üyeleri, ilçe protokolü, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan program, müzik dinletisiyle devam etti.

Programda ilk olarak Denizcilik Fakültesini birincilikle tamamlayan Yağmur Durğut, tüm mezunlar adına konuşma yaptı. BEUN çatısı altında aldığı eğitimin kendisine yalnızca mesleki bilgi değil, aynı zamanda güçlü bir vizyon kazandırdığını ifade eden Durğut, başarı yolculuğunda kendisine destek olan ailesine, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e, üniversite yönetimine ve hocalarına teşekkür etti. Mezun olmanın gururunu yaşadığını belirten Durğut, arkadaşlarına da gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu ise yaptığı konuşmada mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda yeni hedeflerin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından emeklerinin karşılığını aldığını ifade eden Prof. Dr. Çelikoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her biriniz azminizle, emeğinizle ve kararlılığınızla bu başarıyı hak ettiniz. Bugün ulaştığınız nokta, gelecekte üstleneceğiniz büyük sorumlulukların başlangıcıdır. Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Bu vesileyle fakültemizin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere herkese teşekkür ediyor, değerli mezunlarımıza başarı, sıhhat ve mutlulukla dolu bir gelecek diliyorum."

Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi birincisi Nilay Daldal da yaptığı konuşmada mezuniyet sevincini tüm arkadaşlarıyla paylaştığını belirtti. Fakültede geçirdiği eğitim sürecinin hem akademik hem de kişisel gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade eden Daldal, başarısına katkı sunan ailesine, arkadaşlarına, hocalarına ve kendilerine her daim destek olan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Turizm alanında donanımlı bireyler olarak mezun olduklarını vurgulayan Daldal, BEUN'un kendilerine kazandırdığı bilgi ve vizyonla meslek hayatlarında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını ifade ederek tüm mezunları tebrik etti.

Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Avni Yıldız ise turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı olmadığını, aynı zamanda kültürler arasında köprü kuran önemli bir değer olduğunu belirtti. Turizm sektörünün insan odaklı yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Yıldız, üniversitenin gelişimine ve fakülteye sağladığı desteklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek mezun öğrencileri ve ailelerini kutladı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bir asrı aşan köklü geçmişiyle Türkiye'nin bilim ve eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Üniversitenin bugün denizcilikten turizme, sağlıktan sosyal bilimlere kadar pek çok alanda ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirdiğini vurgulayan Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"102 yıl önce mühendislik eğitimiyle bilim dünyasına kapılarını açan Üniversitemiz, bugün ülkemizin ve insanlığın geleceğine yön verecek gençleri yetiştirmeye devam etmektedir. Denizcilik ve Turizm Fakültelerimizden mezun olan öğrencilerimizi ülkemizin hizmetine uğurlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Sözlerime son verirken bu güzel törenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özöleçr olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimize ise bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından Denizcilik Fakültesi birincisi Yağmur Durğut ile Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi birincisi Nilay Daldal'a plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Denizcilik Fakültesi ikincisi Mustafa Kalaycı ve üçüncüsü Emre Yılmaz ile Turizm Fakültesi ikincisi Ömer Acar ve üçüncüsü Dilan Armut'a da başarı belgeleri verildi.

Törenin en anlamlı anlarından biri ise fakülte birincilerinin geleneksel yaş kütüğü seremonisi oldu. Denizcilik Fakültesi birincisi Yağmur Durğut ve Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi birincisi Nilay Daldal, aileleriyle birlikte isimlerinin yer aldığı plakaları yaş kütüğüne çakarak başarılarını üniversite tarihine kalıcı bir iz olarak bıraktı.

Programın devamında mezun öğrencilere temsili diplomaları takdim edildi ve mezuniyet yemini gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından öğrenciler büyük bir heyecan ve coşkuyla keplerini fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve akademisyenleriyle paylaştı. Mezuniyet töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Denizcilik, Zonguldak, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEÜ'de Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
Büyük Birlik Partisi’nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi

13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:11:52. #7.13#
SON DAKİKA: BEÜ'de Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.