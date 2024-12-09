BEUN'dan Murat Kayhan İlkokulu'na Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika
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BEUN'dan Murat Kayhan İlkokulu'na Sosyal Sorumluluk Projesi

BEUN\'dan Murat Kayhan İlkokulu\'na Sosyal Sorumluluk Projesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 'Geleceğe Umut Ol' projesi ile ilkokul öğrencileriyle buluştu.

09.12.2024 14:27
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN'un kardeş okulu olan Murat Kayhan İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik, BEUN Tıbbi Görüntüleme ve Teknikleri Programı öğrencileri tarafından yürütülen "Geleceğe Umut Ol" başlıklı Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Merkez ilçesine bağlı Çayköy'deki Murat Kayhan İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meryem Akpolat Ferah, BEUN Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. İdil Özkan, Zonguldak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Volkan Atılgan, BEUN Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Temiz, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

BEUN Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Temiz'in öncülüğünde Tıbbi Görüntüleme ve Teknikleri Programı öğrencilerin Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında yürütülen projede öğrenciler, ilkokul öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynayıp, resim ve boyama gibi eğitici ve eğlendirici aktiviteler gerçekleştirerek güzel vakit geçirdiler.

Rektör Özölçer, "Geleceğe Umut Ol" başlıklı projenin etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, üniversitemizin toplumla olan bağlarını güçlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin bu etkinlikte, kardeş okulumuz olan Murat Kayhan İlkokulunun öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla hem eğitici ve eğlendirici güzel zaman geçirmeleri hem de burada geçirdikleri vakit ile onların geleceğine umut olmaları bizleri gururlandırarak oldukça mutlu etti. Ayrıca, eğitimde iş birliğini geliştirmek, toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için bu tür projelerin devam etmesini temenni ediyor ve her daim destekliyoruz. Böylesine anlamlı bir projede emeği geçen başta Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Temiz hocamız olmak üzere proje ekibinde yer alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Özölçer, etkinliğe katılım sağlayan tüm misafirlere de teşekkür ederken, Murat Kayhan İlkokulu öğrencilerine de başarı dileklerinde bulundu. Etkinlik gününün anısına binaen toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEUN'dan Murat Kayhan İlkokulu'na Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika

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