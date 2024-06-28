BEUN Eczacılık Fakültesi Mezunları Yemin Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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BEUN Eczacılık Fakültesi Mezunları Yemin Töreni Gerçekleştirildi

BEUN Eczacılık Fakültesi Mezunları Yemin Töreni Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Eczacılık Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı mezunları için Yemin Töreni düzenlendi. Törene üniversite yetkilileri, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı. Tören, mezunların yemin etmesi ve kep atmasıyla sona erdi.

28.06.2024 14:00
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Eczacılık Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı mezunları için Yemin Töreni gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene, BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, akademisyenler, mezunlar ve mezunların aileleri katıldı.

Mezun eczacıların tören alanına gelmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, kürsüye davet edilen 2023-2024 Akademik Yılı fakülte birincisi Eczacı Ecenur Coşkun, mezunlar adına konuşma yaptı. Törenin açılışında konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akyüz, fakültenin mevcut 532 öğrencisi olduğunu, bu yıl 95 öğrencinin mezun olacağını aktardı. Fakültenin ihtiyaç duyduğu fiziki altyapı ve akademik faaliyetlere yönelik ihtiyaçlarda her daim kendilerine destek olan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunan Akyüz, ayrıca mezun eczacılara mesleklerinde daima bilgi, özveri ve saygı çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini belirtip mezunlara, mezunların yetişmesinde büyük emekleri olan mezun aileleri ve fakülte akademik personeline teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, mezun eczacıları tebrik ederek bundan sonraki yaşamlarında BEUN'u temsil edecek olmalarından dolayı onlarla gurur duyduklarını ifade etti. Mezun eczacılardan, emeğin başkenti olan Zonguldak'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ili, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi olduğunu hiçbir zaman unutmamalarını ve bu şehirde yaşayıp bu şehrin üniversitesinden mezun olmaları sebebiyle daima bununla gurur duymaları gerektiğini belirtti. Eczacıların kariyerleri için tavsiyede de bulunan Kutoğlu, her daim güler yüzlü, iyi niyetli ve yardımsever olmalarını; görmek istedikleri saygınlığı insanlara gösterdikleri saygı üzerinden beklemeleri gerektiğini dile getirerek diplomalarını da millete hizmet etmek için almalarının önemine vurgu yaptı. Konuşmasını sonlandırırken Atatürk'ün "Millete efendilik olmaz, millete hizmetkarlık olur." ifadesine atıf yapan Kutoğlu; tüm mezun eczacıları, onların yetişmelerinde ve eğitimlerinde büyük emekleri olan ailelerini ve fakülte akademik personelini tebrik etti.

Açılış konuşmalarının ardından 2023-2024 Akademik Yılı fakülte birincisi Ecenur Coşkun, fakülte ikincisi Gizem İzbudak, fakülte üçüncüleri Sevda Yıldız ve Nuray Tekavut'a mezuniyet ve başarı belgesi takdim edildi. Fakülte birincisi Ecenur Coşkun, adının yazılı olduğu plakayı törenle mezuniyet kütüğüne çaktı. Tören, mezunlara mezuniyet belgesi takdimiyle devam etti.

Mezunların yemin etmesi ve kep atmasının ardından tören sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN Eczacılık Fakültesi Mezunları Yemin Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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