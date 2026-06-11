BEUN İİBF Mezuniyet Töreni Coşkusu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni, büyük bir gurur ve coşku içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin kamu yönetimi, ekonomi, işletme ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki geleceğine yön verecek gençlerin mezuniyet heyecanına sahne olan törende duygu dolu anlar yaşandı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, fakülte birincisinin konuşmasıyla devam etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini birincilikle tamamlayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Bünyamin Durdu, tüm mezunlar adına yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasının başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade eden Durdu, üniversite yılları boyunca kendilerine rehberlik eden akademisyenlere teşekkür etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözünü hatırlatan Durdu, bilim ve aklın rehberliğinde ilerlemeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir mezuniyet sevinci yaşamıyoruz. Aynı zamanda yıllarca süren emeğin, sabrın ve fedakarlığın karşılığını almanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu başarıda en büyük pay, bizleri her koşulda destekleyen ailelerimizindir. Bazen yorulduğumuzda bize güç veren, bazen umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda duran ailelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlere bilgi ve tecrübeleriyle yol gösteren kıymetli akademisyenlerimize, fakültemizin gelişimine sunduğu katkılar ve öğrencilerine verdiği desteklerden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ise şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada mezun olan tüm arkadaşlarıma yeni hayatlarında sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun."

Fakülte birincisinin ardından kürsüye gelen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, fakültenin yıllardır kamu sektörüne, özel sektöre ve akademik dünyaya nitelikli mezunlar kazandırdığını ifade etti.

Fakültenin eğitim kalitesi, akademik üretkenliği ve bilimsel çalışmalarıyla her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Prof. Dr. Çakmak, öğrencilerin elde ettiği başarıların fakültenin en büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çakmak, fakültenin gelişimine sunduğu desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek, mezun öğrencileri tebrik etti. Akademisyenlerin özverili çalışmalarına ve ailelerin fedakarlıklarına da vurgu yapan Çakmak, mezuniyetin tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, mezun öğrencilerin yalnızca diploma almadığını, aynı zamanda ülkenin geleceğine yön verecek önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

"Üniversitemiz; bugün eğitimden sağlığa, sanattan spora kadar pek çok alanda yarınlarımızı inşa edecek gençleri yetiştirmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz de bu köklü bilim yuvasının en önemli birimlerinden biridir. Fakültemizde iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetişen öğrencilerimiz sadece programlarını tamamlamadılar. Buradan edindikleri ilkelerle sorumluluk almayı, karar vermeyi, üretmeyi ve liderlik etmeyi öğrendiler. Biliyoruz ki güçlü devletler, güçlü kurumlarla; güçlü kurumlar ise iyi yetişmiş insan kaynağıyla yükselir. Bugün mezun olan her bir öğrencimiz; yarın bir kurumun yöneticisi, bir işletmenin kurucusu, bir kamu kuruluşunun temsilcisi, bir araştırmacı, bir akademisyen ya da ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir fikir insanı olacaktır. Ne diyor Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya: 'Işığı önüne al, yürü! Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin.'

Sizler de hakikatin, bilimin, vicdanın, vatan ve millet sevgisinin ışığını önünüze koyarak emin adımlarla yürüyün.

Bu düşüncelerle değerli ailelerimize ve akademisyenlerimize verdikleri üstün emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz; çalışmaktan vazgeçmeyin. Ülkenize faydalı olmayı gaye edinin. Sizleri çok seviyor, sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Bulunduğunuz her yerde Üniversitemizi en güzel şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Rabbim yolunuzu açık, bahtınızı aydın, başarılarınızı daim eylesin."

Konuşmaların ardından 2025-2026 Akademik Yılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birincisi Bünyamin Durdu, ailesinin katılımıyla adının yer aldığı plakayı yaş kütüğüne çakarak başarısını üniversite tarihine kalıcı bir iz olarak bıraktı. Program kapsamında fakülte birincisi Bünyamin Durdu'ya fakülte ikincisi Berkay Özdemir ile fakülte üçüncüsü Gülsüm Sena Türkmen'e plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Törenin devamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan öğrencilere akademisyenleri tarafından temsili diplomaları verildi. Ardından Fakülte Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Saraç eşliğinde mezuniyet yemini gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından öğrenciler büyük bir coşku ve heyecanla keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve akademisyenleriyle paylaştı.

Geleceğin yöneticileri, ekonomistleri, maliyecileri, diplomatları, girişimcileri ve kamu liderleri olarak yeni hayatlarına uğurlanan öğrenciler, alkışlar eşliğinde salondan ayrılırken duygu dolu anlar yaşandı. Günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi. - ZONGULDAK