BEUN Rektör Yardımcıları Azerbaycan'da İkili İş Birliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BEUN Rektör Yardımcıları Azerbaycan'da İkili İş Birliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi

BEUN Rektör Yardımcıları Azerbaycan\'da İkili İş Birliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Azerbaycan'da üç üniversite ve bir devlet kurumunu ziyaret ederek ikili iş birliği konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

15.08.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Azerbaycan'da üç üniversite ve bir devlet kurumunu ziyaret ederek ikili iş birliği konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu Azerbaycan'ı ziyaret ederek üç üniversite ve bir devlet kurumuyla görüşmelerde bulundu. BEUN ile ikili iş birliği anlaşması bulunan Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADNSU) ziyaret edildi. ANDSU Rektör Yardımcıları Prof. Rafig Jamalov ve Gasim Mammadov ile yapılan görüşmede iki üniversite arasındaki iş birliği değerlendirilerek gelecekte yürütülmesi planlanan ortak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Aynı gün gerçekleştirilen ikinci ziyarette ise BEUN ile ikili iş birliği ve Erasmus+ anlaşması bulunan Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AZTU) Rektörü Prof. Dr. Vilayt Vliyev ile başta Erasmus+ olmak üzere iş birliği ve hareketlilik imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca ortak bilimsel proje imkanları da masaya yatırıldı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, geçen yıl haziran ayında Azerbaycanlı öğrencilerin Çaycuma MYO bünyesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ortaklığı ile açılmış olan "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları" programlarına kabul edilmesi münasebetiyle TPAO Bakü Ofisi'ne ziyarette bulundu. TPAO Bakü Ofis Temsilcisi Halil Buğra Yavuz ile geçen yıl TPAO iş birliği ile açılan bölümlerdeki eğitim-öğretim faaliyetleri ve Azerbaycanlı öğrencilerin kabul işlemleri konuşuldu. Aynı günün son ziyaret durağı ise Azerbaycan'ın mühendislik eğitimi alanında uzmanlaşmış sayılı üniversitelerinden Bakü Mühendislik Üniversitesi (BEU) oldu. BEU Rektörü Prof. Dr. Yaqub Piriyev ile yapılan görüşmede BEUN ve BEU arasındaki iş birliği potansiyeli ve gelecekte yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Olumlu geçen görüşmelerin ardından ikili iş birliği anlaşması imzalanarak iki kurum arasında uzun vadeli planlanan iş birliğinin temelleri atıldı.

Ziyaretler sonrasında konuşan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin üç üniversite ile akademik öğretim ve ortak proje geliştirme konularında mutabakata varmalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının tüm üniversiteler için faydalı olmasını temenni ettiklerini belirttiler.

İlgili ziyaretler sonrasında BEUN ve Azerbaycan üniversiteleri arasındaki ikili iş birliği faaliyetlerinin artarak devam etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Azerbaycan, zonguldak, Karasu, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN Rektör Yardımcıları Azerbaycan'da İkili İş Birliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:44 HGS ücretlerine dev zam Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:57 Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon
17:42 İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı
17:38 İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
17:18 Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla “Hanımağa“ oldu Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu
17:18 Fransa’da 2 savaş uçağı havada çarpıştı Fransa'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 13:00:10. #1.11#
SON DAKİKA: BEUN Rektör Yardımcıları Azerbaycan'da İkili İş Birliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement