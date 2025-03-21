Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, İftar Programında Hemşehrileriyle Bir Araya Geldi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, kendi imkanlarıyla düzenlediği iftar programında binlerce hemşehrisini aynı sofrada buluşturdu.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Ramazan ayı nedeniyle kendi imkanlarıyla iftar programı düzenledi. Beyağaç Belediyesi Kapalı Pazaryerinde düzenlenen iftar yemeğinde binlerce Beyağaçlı aynı sofrada buluştu. İlçede birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkı sunan iftar programında Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, davetli ve vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Davetlileri eşiyle birlikte karşılayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, anlamlı davetine katılım sağlayan tüm misafirlerine teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğini belirten Başkan Pütün, "Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu paylaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bugün burada, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmemize vesile olan Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamak, bizlere birlik ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Gösterdiğiniz ilgi ve samimiyet için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri misafir etmekten, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bizlerle birlikte olan, birlik ve beraberliğimize katkı sunan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Naim Öztürk ve katılım sağlayan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ederim. Ramazan'ın bereketi, dayanışma ruhu ve kardeşlik duygusu daim olsun" dedi. - DENİZLİ