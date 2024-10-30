Beyağaçlılar Cumhuriyet coşkusunu fener alayında yaşandı

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Denizli'nin Beyağaç ilçesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşku dolu etkinliklerle kutladı. Gün boyu devam eden kutlamalar, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı yürüyüşüyle taçlandı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 101. yıldönümünü coşkuyla kutladı. Gündüz saatlerinde çeşitli etkinliklerle başlayan kutlamalar, Beyağaç sokaklarında adeta bayram havası estirdi. Öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde, bayramın birlik ve beraberlik mesajı ön plana çıktı. Çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet sevincine ortak olurken, etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Akşam düzenlenen fener alayı yürüyüşü, halkın büyük ilgisini topladı. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, meşalelerle yapılan geçit ilçe sokaklarını aydınlattı. Kutlama coşkusuyla dolu yürüyüş, Cumhuriyet sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beyağaçlı hemşehrilerinin Cumhuriyet Bayramını kutlayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Türkiye Cumhuriyetin 101. yılında gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Pütün, "İstiklal Mücadelemizin kahramanları gazi ve şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin yıl dönümünü ilçemizde gururla kutladık ve fener alayını halkımızla birlikte gerçekleştirdik" dedi. - DENİZLİ