Beyazgül esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yılın ilk gününde esnafla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yılın ilk gününde mesaiye esnaf ziyareti ile başladı. Osmangazi Mahallesi, Yunus Emre Caddesinde esnafları ziyaret eden Beyazgül, hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu. Esnaların talep ve önerilerini de dinleyen Beyazgül, sürdürülen çalışmaları da inceledi. Yeni yılın ilk gününde esnafları ziyaret ederek başlayan Beyazgül, çocuklara da oyuncak hediye etti. - ŞANLIURFA