Beyin Kanaması Geçiren Çocuğun İki Farklı Yüzü Var - Son Dakika
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Beyin Kanaması Geçiren Çocuğun İki Farklı Yüzü Var

Beyin Kanaması Geçiren Çocuğun İki Farklı Yüzü Var

Bebekken geçirdiği beyin kanaması sonrası yüzünde oluşan ve zaman içerisinde büyüyen kitle nedeniyle iki farklı yüzü varmış gibi görünen ve zor günler geçiren 14 yaşındaki Enes, büyüyünce doktor olarak kendisi gibi çocuklara yardım etmenin hayalini kuruyor.

02.07.2024 10:03
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Bebekken geçirdiği beyin kanaması sonrası yüzünde oluşan ve zaman içerisinde büyüyen kitle nedeniyle iki farklı yüzü varmış gibi görünen ve zor günler geçiren 14 yaşındaki Enes, büyüyünce doktor olarak kendisi gibi çocuklara yardım etmenin hayalini kuruyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir gözünü de kaybeden Enes, tedavi olursa ilk olarak aynaya bakarak gülümseyeceğini söylüyor.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Bakır ailesinin en küçük çocuğu Enes, bebekliğinde beyin kanaması geçirdi. Geçirdiği beyin kanamasının ardından yüz bölgesinde kitle oluşmaya başlayan Enes'in yüzündeki kitle yıllar içinde büyüdü. Milyonda bir ihtimal ile ortaya çıktığı belirtilen kitle nedeniyle bir gözünü de kaybeden 14 yaşındaki Enes, zor günler geçirmeye başladı. Diğer çocukların farklı bakışlarına maruz kaldığında kendisini kötü hisseden Enes, rahatsızlığı nedeniyle yüzünde oluşan kitle enfeksiyon kaptığında ise havale geçirerek halsiz kalıyor.

Doktorların ameliyatının tehlikeli olduğu gerekçesi ile müdahaleye yanaşmadığı belirten babası Şeyhmus Bakır ise Enes'i bugüne dek birçok hastane ve doktora götürdüğünü ancak hala gerekli tedavinin bulunamadığını söyledi. Hastalığı tedavi edilirse okuyarak doktor olmak istediğini belirten 8. sınıf öğrencisi Enes, kendisi gibi hastalara ve küçük çocuklara yardım etmenin hayalini kuruyor.

"Tedavi olursam ilk olarak aynaya bakar gülerim"

Diğer insanlar gibi normal bir görünüme kavuşmanın hayalini kurduğunu anlatan Enes, "Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım, gülerim. Top oynarım, arkadaşlarımla oyun oynarım, okula giderim. Okuyarak, doktor olmak ve benim gibi insanlara, küçük çocuklara yardım etmek isterim. Herkese sesimi duyurmak isterim, yüzümü iyileştirin" dedi.

Hastalığın bebeklik yıllarında başladığını belirten baba Şeyhmus Bakır ise, "Doğuştan bu yana beyninde bir leke vardı. Çeşitli hastanelere götürdük. Son geldiği durumda doktorlar ameliyata yanaşmıyorlar. Sürekli kontrol amaçlı gidip geliyoruz. Ancak yüzündeki şişlik devam ediyor. Önüne geçemiyoruz. Tedavisi devam ediyor ancak hiçbir doktor ameliyat ederek ya da başka bir biçimde tedavi etme şanslarının olmadığını söylüyor. Gittikçe büyüyen kitle nedeniyle çocuk ufak bir enfeksiyonda çocuk çok halsiz oluyor. Bazen havale geçiriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, Allah'tan umut kesilmez" şeklinde konuştu.

Farklı bakışların çocuğunun üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu nedenle Enes'in kendisini toplumdan soyutladığının altını çizen Bakır, "Ufak çocuklar onu gördükleri zaman korkuyor. Oğlum da haliyle içine kapanıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Arkadaşlarının içine girmek istemiyor, hor görülüyor. Götürdüğümüz bir prof. dr. bu hastalığın milyonda bir görüldüğünü söyledi. Bir Türkiye'de bir de Avrupa'da vaka olduğunu söylediler. Biz de artık bir şifa bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Çocuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyin Kanaması Geçiren Çocuğun İki Farklı Yüzü Var - Son Dakika

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