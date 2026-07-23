İbb’nin sorumluluğundaki yollarda otlar metrelerce uzadı, temizliği beykoz belediyesi yaptı

Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğunda bulunan cadde ve kaldırımlarda uzayan otlar ve biriken atıklar vatandaşların tepkisine neden oldu. Yoğun şikayetler üzerine Beykoz Belediyesi ekipleri çalışma başlatarak otları temizledi.

Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğunda bulunan Çengeldere Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve mahallede kaldırım ve yol kenarlarını otlar kapladı. Vatandaşların uzun süredir şikayet ettiği görüntüler nedeniyle bazı kaldırımlarda yürümekte güçlük yaşandığı görüldü. İlçe genelinde yol kenarları ve kaldırımlarda uzayan yabani otlar ile biriken atıkların oluşturduğu görüntü vatandaşların tepkisini çekerken, bölgeden gelen yoğun şikayetler üzerine Beykoz Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, İBB'nin sorumluluk alanında bulunan noktalarda temizlik ve ot biçme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde kaldırım ve yol kenarlarında uzayan otlar temizlenirken, biriken çöp ve atıklar da toplandı. Yapılan çalışmaların ardından cadde ve kaldırımların daha düzenli bir görünüme kavuştuğu görüldü. Öte yandan Beykoz Belediyesi ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında benzer temizlik ve ot biçme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"İnsanlar buradan yürüyemeyip yola iniyorlar"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çengeldere Mahalle Muhtarı Hakan Demirtaş yolun önceki haline yönelik şikayetçileri dile getirerek, " Beykoz Belediye Başkanımız Özlem Başkan'a ve ekibine ricada bulunarak burayı yaptırdık. Sadece burası böyle 3,5 km bir caddemiz var ve bu cadde komple ot doluydu. Sağ olsunlar son yer burası kalmıştı, burayı da bitirdik. Vatandaşın biliyorsunuz ki ilk ulaştığı kişi muhtardır. Bize gelen tepkiler, muhtarlığa gelen tepkiler oldu. İnsanlar buradan yürüyemeyip yola iniyorlar. Yolda da çocuklarına araba vurma tehlikesi olduğu için bize baskılar geldi biz de Belediye Başkanımız Özlem Başkan'la ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzle bunları konuştuk. Sağ olsun onlar da bir neticede bir boşluk bularak burayı bu şekilde temizleyip bize verdiler. Tabii ki bu bunla da bitmiyor. Kaldırımların üzerini görüyorsunuz ne kadar çamur, pislik olduğunu da görüyorsunuz. Görüntü ortada" dedi.

" Bir kere İBB'nin buraya gelip de ot kestiğini görmedim"

Konu ile ilgili çok kez İBB yetkileriyle iletişime geçmeye çalıştıklarını söyleyen Demirtaş, "Dilekçe yazdık, aradık. Bizim muhtarlık sorumlumuz var, onlar ile görüştük. Meclis üyelerimizle görüştük. ve onlar da "Yerel yönetimler yapar, biz yapacağız. 8. Bölge Yol Bakım Müdürlüğü yapacak" dediler. Ama yok. İki senedir yok. Ben muhtar olduğumdan beri bir sefer kesildi burası, onun haricinde bir kere İBB'nin buraya gelip de ot kestiğini görmedim ben. Bizim kaldırımlar bitik. Tamamen bitik, insanlar kaldırımlarda yürüyemiyor. Hep ot, pislik, çamur. Onun akabinde yine taşlar bozuk. Burayla alakalı bir proje çalışması yaptı İBB ama sonuç yok. Akabinde yine bir durak sıkıntımız var. Caddelere hep durak dolduruyorlar, ana caddelere, şehir merkezlerine, ama burada 70 yaşında bir adam güneşin altında otobüs gelene kadar bekliyor. Yağmurda, kışın zaten insanlar ıslanıyor. 2 yıldır bir ihale yapacaklar, hala yapacaklar, bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sorumlu olduğu caddelerde hizmet etmiyorsa bizden bu eleştirileri almaya devam edecekler"

İBB ile alakalı büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Demirtaş, şunları söyledi:

" Bir an önce düzelmesini bekliyoruz. Ben siyasi konuşmuyorum. Bunu herkes böyle algılasın öncelikle. Ben İBB de işini yaptığı zaman teşekkür ediyorum. Benim sosyal medyamda vardır, baksınlar. İBB mahallemizde 1 metre asfalt döktüğü zaman ben hemen teşekkür ediyorum. Beykoz Belediyesi yaptığı zaman teşekkür ediyorum. Beykoz Belediyesi işini yapmadığı zaman da eleştiriyorum, İBB'yi de eleştiriyorum. Kusura bakmasın kimse. O makamlar o milletin makamlarıdır, İstanbul'un makamlarıdır. Eğer sorumlu olduğu caddelerde hizmet etmiyorsa bizden bu eleştirileri almaya devam edecekler. Bizim kimseden bir korkumuz yok. Varsa sıkıntısı, zoruna giden gelsin bizimle bunları konuşsun, hizmetini yapsınlar, çekimimizi yapalım ve teşekkür de edelim. Bundan da gocunmayız. Bizim siyasi bir düşüncemiz yok, biz mahalle muhtarıyız. Vatandaşımızın hizmetindeyiz. Onları vatandaş gece 10'da 11'de arayamazken bizi gece 3'te bile arıyor. Biz o vatandaşın emrindeyiz burada. Biz o vatandaşın oylarıyla seçildik. Bürokrasi değiliz, makam mevki peşinde de değiliz. Dediğim gibi, işini yapana teşekkür ederiz, yapmayanı da eleştiririz. Ama İBB ile alakalı kesinlikle, mahallelerimiz, bütün mahallelerimiz aynı sıkıntıyı yaşıyor."