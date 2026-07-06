Beykoz'da 1071 hak sahibi tapularına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beykoz'da 1071 hak sahibi tapularına kavuştu

Beykoz\'da 1071 hak sahibi tapularına kavuştu
06.07.2026 11:06  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da uzun yıllardır çözüm bekleyen mülkiyet sorunları giderildi; 1071 hak sahibine tapuları teslim edildi. Bakan Kurum, Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni düzenleme ve konut indirimi müjdesi verirken, Paşabahçe Stadı'nın yenileneceğini duyurdu.

Beykoz'da yıllardır mülkiyet sorunlarının çözümünü bekleyen 1071 hak sahibi tapularına kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törende 1071 hak sahibine tapuları teslim edildi. Bakan Kurum Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sonradan başvuran hak sahiplerine yönelik yeni düzenleme ve konut fiyatlarında indirim müjdesini de paylaşırken, Paşabahçe Stadı'nın da tamamen yenileneceğini açıkladı.

Beykoz Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen törene; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hasan Gedikli, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bugün Beykoz için tarihi bir gün"

Törenin açılış konuşmasını yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz'un uzun yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen önemli meselelerinden birinin daha sonuçlandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, teslim edilen 1071 tapunun hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Beykoz'un doğal güzelliklerinin yanı sıra mülkiyet yapısı bakımından da İstanbul'un en hassas ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Gürzel, yıllardır çözüm bekleyen bu sorunun sabır, kararlılık ve güçlü devlet iradesiyle bugün önemli bir aşamaya ulaştığını ifade etti. Mülkiyet sorunlarının çözüm sürecine katkı sunan önceki dönem Beykoz Belediye Başkanları Yücel Çelikbilek ve Murat Aydın'a teşekkür eden Başkan Vekili Gürzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Beykoz'a verdikleri destek dolayısıyla ayrıca teşekkürlerini iletti. Tapunun yalnızca bir belge olmadığını vurgulayan Gürzel, "Tapu güvendir, huzurdur, geleceğe güvenle bakabilmektir. Çocuklara bırakılacak en kıymetli mirastır" ifadelerini kullanarak Beykoz Belediyesi'nin hiçbir vatandaşın mağdur olmadığı, mülkiyet sorunlarının tek tek çözüldüğü bir Beykoz hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

"1071 hak sahibimizi tapularıyla buluşturduk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuşmasında, Bakanlığın yetki alanında bulunan 25 mahalledeki taşınmazların Beykoz Belediyesi'ne devir işlemlerinin tamamlandığını belirterek, bugün 1071 hak sahibini tapularıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kurum, bu adımın uzun süredir mülkiyet belirsizliği yaşayan vatandaşlar için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, hükümet olarak şehirlerin yaşam kalitesini artıran projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Tokatköy hak sahiplerine yeni müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022 yılında temeli atılan Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerinin yeni konutlarına kavuştuğunu belirterek çok önemli bir müjde verdi. Dönüşüm sürecinde kafası çelinip ilk etapta projeye dahil olmayan ancak sonradan pişmanlık duyarak başvuran vatandaşları da mağdur etmeyeceklerini belirten Bakan Kurum, bu kişileri de kapsayacak bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Vatandaşların konut fiyatlarına yönelik indirim ve kolaylık taleplerini bizzat değerlendirdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"O gün milletimizin kafasını çelip belki o sürece dahil edilmeyen vatandaşlarımızı da hak sahibi yapacak bir çalışmayı bitirdik. Şimdi buraya gelirken onlar da diğer hak sahipleriyle en azından fiyatlarımızın daha yakın olabilmesi noktasında taleplerini bize ilettiler. Bunu da çalışacağız. Vatandaşımızın bu ihtiyacını giderecek konutlarda, konut fiyatlarında indirimi de yapacağız. O da vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Beykoz Millet Bahçesi'nin 300 bin metrekarelik ilk etabının tamamlandığını hatırlatan Kurum, tescilli eserleri ve ağaçları koruyarak Beykoz Çayırı'nı aslına uygun şekilde vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Paşabahçe Stadı yenileniyor

İlçeye kazandırılacak yeni yatırımlara da değinen Bakan Kurum, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Paşabahçe Stadı'nın tamamen yenileneceğini açıkladı. Yeni proje kapsamında stadın önündeki alanın denizle bütünleşen sosyal yaşam alanına dönüştürüleceğini belirten Kurum, çocukların güvenle vakit geçirebileceği, ailelerin kullanabileceği modern bir yaşam alanının Beykoz'a kazandırılacağını, çalışmaların bu yıl başlayıp gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

1071 hak sahibi tapusuna kavuştu

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile protokol üyeleri tarafından temsili olarak 12 hak sahibine tapuları takdim edildi. Törende Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu tarafından dua edilirken, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de Beykoz'a verdiği destek ve katkılar dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a günün anısına hediye takdim etti.

Program, protokol üyeleri ve hak sahiplerinin katılımıyla çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Tören kapsamında 1071 hak sahibinin tapu teslim süreci tamamlanırken, uzun yıllardır mülkiyet sorunlarının çözümünü bekleyen vatandaşlar tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beykoz'da 1071 hak sahibi tapularına kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Resmen açıklandı Almanya Milli Takımı’nda Klopp dönemi başlıyor Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor
Dünya Kupası’na damga vuran hikaye Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış Dünya Kupası'na damga vuran hikaye! Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış

11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
09:11
Ekmekte yeni dönem Büyük fırınlara düzenleme geliyor
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 11:58:19. #7.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da 1071 hak sahibi tapularına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.