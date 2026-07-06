Beykoz\'da 1071 hak sahibi tapularına kavuştu

Beykoz'da yıllardır mülkiyet sorunlarının çözümünü bekleyen 1071 hak sahibi tapularına kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törende 1071 hak sahibine tapuları teslim edildi. Bakan Kurum Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sonradan başvuran hak sahiplerine yönelik yeni düzenleme ve konut fiyatlarında indirim müjdesini de paylaşırken, Paşabahçe Stadı'nın da tamamen yenileneceğini açıkladı.

Beykoz Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen törene; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hasan Gedikli, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bugün Beykoz için tarihi bir gün"

Törenin açılış konuşmasını yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz'un uzun yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen önemli meselelerinden birinin daha sonuçlandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, teslim edilen 1071 tapunun hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Beykoz'un doğal güzelliklerinin yanı sıra mülkiyet yapısı bakımından da İstanbul'un en hassas ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Gürzel, yıllardır çözüm bekleyen bu sorunun sabır, kararlılık ve güçlü devlet iradesiyle bugün önemli bir aşamaya ulaştığını ifade etti. Mülkiyet sorunlarının çözüm sürecine katkı sunan önceki dönem Beykoz Belediye Başkanları Yücel Çelikbilek ve Murat Aydın'a teşekkür eden Başkan Vekili Gürzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Beykoz'a verdikleri destek dolayısıyla ayrıca teşekkürlerini iletti. Tapunun yalnızca bir belge olmadığını vurgulayan Gürzel, "Tapu güvendir, huzurdur, geleceğe güvenle bakabilmektir. Çocuklara bırakılacak en kıymetli mirastır" ifadelerini kullanarak Beykoz Belediyesi'nin hiçbir vatandaşın mağdur olmadığı, mülkiyet sorunlarının tek tek çözüldüğü bir Beykoz hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

"1071 hak sahibimizi tapularıyla buluşturduk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuşmasında, Bakanlığın yetki alanında bulunan 25 mahalledeki taşınmazların Beykoz Belediyesi'ne devir işlemlerinin tamamlandığını belirterek, bugün 1071 hak sahibini tapularıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kurum, bu adımın uzun süredir mülkiyet belirsizliği yaşayan vatandaşlar için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, hükümet olarak şehirlerin yaşam kalitesini artıran projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Tokatköy hak sahiplerine yeni müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022 yılında temeli atılan Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerinin yeni konutlarına kavuştuğunu belirterek çok önemli bir müjde verdi. Dönüşüm sürecinde kafası çelinip ilk etapta projeye dahil olmayan ancak sonradan pişmanlık duyarak başvuran vatandaşları da mağdur etmeyeceklerini belirten Bakan Kurum, bu kişileri de kapsayacak bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Vatandaşların konut fiyatlarına yönelik indirim ve kolaylık taleplerini bizzat değerlendirdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"O gün milletimizin kafasını çelip belki o sürece dahil edilmeyen vatandaşlarımızı da hak sahibi yapacak bir çalışmayı bitirdik. Şimdi buraya gelirken onlar da diğer hak sahipleriyle en azından fiyatlarımızın daha yakın olabilmesi noktasında taleplerini bize ilettiler. Bunu da çalışacağız. Vatandaşımızın bu ihtiyacını giderecek konutlarda, konut fiyatlarında indirimi de yapacağız. O da vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Beykoz Millet Bahçesi'nin 300 bin metrekarelik ilk etabının tamamlandığını hatırlatan Kurum, tescilli eserleri ve ağaçları koruyarak Beykoz Çayırı'nı aslına uygun şekilde vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Paşabahçe Stadı yenileniyor

İlçeye kazandırılacak yeni yatırımlara da değinen Bakan Kurum, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Paşabahçe Stadı'nın tamamen yenileneceğini açıkladı. Yeni proje kapsamında stadın önündeki alanın denizle bütünleşen sosyal yaşam alanına dönüştürüleceğini belirten Kurum, çocukların güvenle vakit geçirebileceği, ailelerin kullanabileceği modern bir yaşam alanının Beykoz'a kazandırılacağını, çalışmaların bu yıl başlayıp gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

1071 hak sahibi tapusuna kavuştu

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile protokol üyeleri tarafından temsili olarak 12 hak sahibine tapuları takdim edildi. Törende Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu tarafından dua edilirken, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de Beykoz'a verdiği destek ve katkılar dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a günün anısına hediye takdim etti.

Program, protokol üyeleri ve hak sahiplerinin katılımıyla çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Tören kapsamında 1071 hak sahibinin tapu teslim süreci tamamlanırken, uzun yıllardır mülkiyet sorunlarının çözümünü bekleyen vatandaşlar tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. - İSTANBUL