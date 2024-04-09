Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın 5 Yıllık Stratejik Faaliyet Raporu Meclis'te Kabul Edildi

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın 2019-20024 yılları arasındaki 5 yıllık Stratejik Faaliyet Raporu mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Çalık, "Söz verdiğimiz işlerden fazlasını yaptık. Beylikdüzü her alanda yıldızlaşmaya, yükselmeye devam edecek" dedi.

Başkan Çalık, nisan ayı Meclis Toplantısı'nda 2019-20024 yılları arasındaki 5 yıllık Stratejik Faaliyet Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar ilçeden Türkiye'ye örnek olan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Çalık, şunları söyledi:

"Görevde 5. yılımızı alnımızın akıyla tamamladık. Hiçbir ayrım gözetmeyen, siyaset üstü bir anlayışla hizmet ettik. Söz verdiğimiz işlerden fazlasını yaptık. Beylikdüzü her alanda yıldızlaşmaya, yükselmeye devam edecek. İlk olarak, Beylikdüzü'nde İBB iş birliğiyle atıksu ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi ve yeni kanalların yapım çalışmalarını tamamladık ve 30 yıllık altyapı sorunlarımızı çözdük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve emeği geçen yol arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Yeni yollarla ulaşımı rahatlattık.

"820 KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Beylikdüzü gerçekten kültürün ve sanatın başkenti olma iddasını ortaya koydu. 5 yılda toplam 820 kültür-sanat etkinliği gerçekleştirdik. 3 bin 500 öğrenciye burs yardımı yaptık. 8 bin 876 öğrenci YKS ve LGS kurslarımızdan faydalandı. 123 bin katılımcı 74 branşta kültür-sanat kursumuzdan faydalandı. 1 milyondan fazla kullanıcı kütüphanelerimizden faydalandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SOSYAL YARDIM

Komşularımıza 98 bin gıda alışveriş kartı ulaştırdık. Kurban Bayramı kapsamında 84 ton et dağıttık. 148 bin 630 kişilik taziye yemeği verdik. Ramazan ayı boyunca 2 bin 723 haneye 324 bin 410 kişilik yemek dağıtımı yaptık. 784 haneye 551 bin kişilik sıcak yemek verdik. 912 çocuğumuzu sünnet ettirdik. 15 bin 384 kez evde öz bakım hizmeti verdik. 4 bin 596 haneye bebek bezi yardımı yaptık. 9 bin 896 kez evde kuaför hizmeti verdik. Kadınlara yönelik okuma-yazma kursları gerçekleştirdik. 'Bir Çocuğun Kaderi Yoksulluk Olamaz' diyerek Türkiye'de bir ilk olan Beslenme Saati uygulamasını hayata geçirip 400 binin üzerinde beslenme paketini çocuklarımıza ulaştırdık.

VATANDAŞA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

65 bin vatandaşımıza 178 bin sağlık hizmeti sağladık. 8 bin 490 vatandaşımıza ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduk. 4 bin 446 vatandaşımıza fizyoterapi, 3 bin 351 vatandaşımıza ambulans nakil, 25 bin 251 vatandaşımıza koruyucu sağlık hizmeti verdik. 700 adet engelli sandalyesi ve hasta yatağı teslim ettik."

ÇOCUKLAR VE GENÇLERE DESTEK SÜRECEK

Başkan Çalık, yakın zamanda açılacak Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı, Gözlemevi, Gürpınar Kent Meydanı ve Kent Enstitüsü ile Beylikdüzü Otizm Aktivite Merkezi ile çocukların ve gençlerin yanlarında olmayı sürüreceklerini söyledi.

BEYLİKDÜZÜ AFETLERE HAZIR HALE GETİRİLDİ

Çalık, Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı, Beylikdüzü Mutfak, Afet ve Acil Durum Müdahale araçları, Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu ve Teknoloji Tabanlı Afet Müdahale Koordinasyon Sistemi ile Beylikdüzü'nü afetlere hazır hale getirdilerini söyledi.

SOKAKTAKİ CAN DOSTLAR UNUTULMADI

Sokaktaki can dostlar için 70 ayrı mama istasyonu ile günlük 3 ton besleme yaptıklarını belirten Çalık, 14 bin 875 kez tedavi ve muayene, 2 bin 916 sahiplendirme, 8 bin 590 kısırlaştırma, 5 bin 240 adet de koruyucu aşı uygulaması gerçekletirdiklerini kaydetti.

Başkan Çalık'ın sunumunun ardından 5 yıllık faaliyet raporu mecliste oylamaya sunuldu. Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çalık, yeni dönemde 'Yıldızlaşan Beylikdüzü' dönemiyle çok daha başarılı işlere imza atacaklarını vurguladı.