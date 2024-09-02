Beylikdüzü Belediyesi 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları Muhteşem Bir Finalle Son Buldu - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları Muhteşem Bir Finalle Son Buldu

Beylikdüzü Belediyesi 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları Muhteşem Bir Finalle Son Buldu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları, çeşitli etkinlikler, spor aktiviteleri ve kitap mezatlarıyla sona erdi. Söyleşiler ve konserlerle dolu bir etkinlik serisi olan buluşmalar, sanat, kültür ve eğlence dolu bir atmosfer yarattı.

02.09.2024 14:57  Güncelleme: 15:09
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları muhteşem bir finalle sona erdi. Söyleşilere ve konser serisine ilaveten çeşitli etkinlikler, spor aktiviteleri ve kitap mezatlarıyla Beylikdüzü sanata, kültüre ve eğlenceye doydu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 11.'si muhteşem bir finalle sona erdi. Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda yapılan Çardak Altı Sohbetleri'ne, kapanış gününde eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık konuk oldu. Moderatörlüğünü Pelin Batu'nun yaptığı söyleşide, "Kaostan Barış İnşa Etmek Zor Mu?" konusu tartışıldı. Duayen gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen'in II. Dünya Savaşı'ndan bugüne savaşı ve barışı anlattığı ve yakın tarihimizi özetlediği girişle açılan sohbet, Başkan Mehmet Murat Çalık'ın Atatürk'ün konuşmalarından alıntılar aktardığı bölümlerle devam etti. Türkiye'nin dış politikası, demokrasiye dönüş, kadınların katılımı ve Beylikdüzü'ndeki sosyal belediyecilik uygulamaları da söyleşinin konuları arasındaydı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Öymen'le hemfikir olduğunu belirterek şunları söyledi, "Gençlerin burada olması çok güzel. Biz yüz yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iktidarında yaşıyoruz. Hiç kimse kendisini, resmini oradan kaldırdı diye ismini de silebileceğini sanmasın. Millet uyanmaya başladı. Kalıcı bir barışı inşa edeceğiz. Bakın kaostan çıkacak bu memleket. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Ama mesele vatansa, mesele bayraksa gerisi teferruat. Partiler de teferruat. Sorunlar vatanı, milleti sevenlerin bir masaya oturup cumhuriyet hükümeti kurmalarıyla çözülür"

Sözlerine "Bir daha öyle sarı saçlı, mavi gözlü bir dev gelmeyecek komşularım" diyerek devam eden Çalık, yerel yönetimlerin vatandaşlarla birlikte neler yapabileceğini anlattı: "Bunu bizler yapacağız emin olun. Şu taburelerde oturan sizler yapacaksınız, bizler yapacağız. Ben bu memlekete bir borcu olduğunu düşünen bir yerel yöneticiyim. Bugün genel başkanımızla Sivas Kongre Binası'nı birlikte gezdik. Biz niye o kongre binasının bir replikasını Beylikdüzü'ne yaptık? Ben istiyorum ki çocuklar o kurtuluş ruhunu yaşasınlar. Biz niye Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni ve onun hemen yanı başına Erdal İnönü Fizik Parkı'nı yapıyoruz? Çünkü bu topraklar bereketli. İstiyorum ki bu topraklar yeniden bilim insanları yetiştirsin. Yeniden kurtuluşa imza atacak gençlerimiz, çocuklarımız var. Ben gelecek nesilden çok umutluyum."

Gençler ödüllendirildi

Söyleşinin ardından standları dolaşarak sahaflarla sohbet eden Başkan Mehmet Murat Çalık, ardından spor turnuvalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene katıldı. 20.30'da DJ performansıyla devam eden gecede, saatler 21.30'u gösterdiğinde ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Ceylan Ertem sahne aldı. Böylece Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'un muhtelif semtlerinden gelen 25 sahafı Beylikdüzü'nde buluşturan Barış ve Sevgi Buluşmaları, Ceylan Ertem konseri ve kitap mezatıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları Muhteşem Bir Finalle Son Buldu - Son Dakika

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