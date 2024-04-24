Beylikdüzü Belediyesi, Hatay Defne'deki Çocukları Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi, Hatay Defne'deki Çocukları Yalnız Bırakmadı

Beylikdüzü Belediyesi, Hatay Defne\'deki Çocukları Yalnız Bırakmadı

Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay Defne'deki çocukları yalnız bırakmadı. Beylikdüzü Belediyesi ile Defne Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği programda çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerdeki gösteriler büyük beğeni kazanırken, çocukların neşesine veliler de eşlik etti.

24.04.2024 10:14  Güncelleme: 10:17
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Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay Defne'deki çocukları yalnız bırakmadı. Beylikdüzü Belediyesi ile Defne Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği programda çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerdeki gösteriler büyük beğeni kazanırken, çocukların neşesine veliler de eşlik etti.

Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay - Defne'de yaşayan çocukları yalnız bırakmadı. Beylikdüzü Belediyesi ile Defne Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği ve çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, Defne Harbiye Atatürk Parkı'nda gerçekleşti. Alanda, çocuk tiyatrosundan çeşitli atölye çalışmalarına kadar bir dizi etkinlik yapıldı ve etkinliklere katılan çocuklara hediyeler takdim edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte gösteriler büyük beğeni kazanırken, çocukların neşesine etkinliğe katılan veliler de eşlik etti.

"Beylikdüzü ile ayrı bir hukukumuz oluştu bunu güçlendirerek devam ettireceğiz"

Etkinlik alanında konuşan Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Türkiye'nin aydınlık geleceğine daha umutla baktıklarını belirterek, "Küçüklüğümüzden itibaren her 23 Nisan'da yüreğimiz coşkuyla atar. Deprem sürecinden itibaren bugüne kadar bizleri hiç yalnız bırakmayan hem İstanbul Büyükşehir Belediyemize, hem de Beylikdüzü Belediyemize teşekkür ediyorum. Deprem sürecinde, sonrasında ve hala bugünde 23 Nisan etkinliğimizde emeği geçen tüm Beylikdüzü Belediyesi ekibine de teşekkür ediyorum. Bizler dayanışmaya devam edeceğiz. Tabii Beylikdüzü ile ayrı bir hukukumuz oluştu ve bu hukukumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla ise bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Beylikdüzü Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren hep buradaydık. Çocuk bayramında burada olmak ise ayrıca çok daha özel oldu. Bu yıl Defne'nin çocuklarına dokunduk ve bu dayanışma ağımızı umarım kat kat artıracağız. Bugün alan çok kalabalık ve insanlar gülümsemeye çok ihtiyaç duyuyor. Bugün bunu herkes burada görüyor. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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