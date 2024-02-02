Beylikdüzü Belediyesi Otizm Aktivite Merkezi\'ni Tamamladı

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Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçede yaşayan dezavantajlı vatandaşların eşit hizmet alması için hayata geçireceği Otizm Aktivite Merkezi'nin kaba inşası tamamlandı. Kısa zamanda hizmete açılacak merkezde otizmli bireyler ve ailelerinin faydalanabileceği çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydeden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Evlatlarımızın ve ailelerinin nefes alıp huzur içinde vakit geçirebilecekleri çok özel bir alan hazırlıyoruz. Bu kentin hiçbir evladını ayırmadan hizmet edeceğiz. Otizmin farkındayız çocuklarımızın yanındayız" dedi.

Dezavantajlı grupların eşit hizmet alması için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye yeni bir Otizm Aktivite Merkezi kazandırıyor. Dereağzı Mahallesi'nde bulunan merkezin kaba inşasının 3 gün gibi kısa bir sürede bitirildiğini, ince işçiliğinin de kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Başkan Çalık, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın ve ailelerinin nefes alıp huzur içinde vakit geçirebilecekleri çok özel bir alan hazırlıyoruz. Burada merkezimizin yanı sıra açık alanımız ve parkımız da olacak. Bu kentin hiçbir evladını ayırmadan hizmet edeceğiz. Beylikdüzü'nü herkesin huzur içinde yaşayacağı bir kent haline getirme çalışmalarımız devam edecek. Otizmin farkındayız çocuklarımızın yanındayız."

Korukent Caddesi üzerinde yer alan Beylikdüzü Otizm Aktivite Merkezi'nde duyu bütünleme odası, resim atölyesi, dinlenme ve eğitim alanları yer alıyor. Otizmli bireylerin ve ailelerinin faydalanabilecekleri, sosyal kültürel faaliyetlerle yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri merkezde çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.