Beylikdüzü\'nde 23 Nisan Coşkusu Yaşanıyor

Beylikdüzü Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, gündüz çocuk bakımevlerinin gösterileriyle devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilçede coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören minik öğrenciler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda birbirinden renkli gösteriler sundu. Programa Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi katılarak çocukların sevincini paylaştı.

Etkinlikte konuşan Başkanvekili Önder Serkan Çebi, "Bugün ülkemiz ve şanlı tarihimiz için çok önemli bir günü kutluyoruz. 23 Nisan'da bir ulusun bağımsızlık meşalesi yakıldı. Milli egemenlik ilan edildi. TBMM'nin açılmasıyla bağımsız bir devlet kurmanın ilk adımları atıldı. Böyle anlamlı bir günü tüm dünya çocuklarına armağan eden bir lidere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Başkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projelerle, kentimizdeki her bir çocuğun mutlu geleceğinin bizlere emanet olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

23 Nisan günü kutlamalar sabah saatlerinde Çanakkale Rölyef Anıtı'nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreni ile başlayacak. Ardından 14.00-18.00 saatleri arasında Yaşam Vadisi 1. Etap sahne arkası çadır etkinlik alanında; çeşitli atölyeler, dans gösterileri, interaktif oyunlar, deneyim alanları, şişme oyun alanları, ikramlıklar, sihirbazlık gösterileri, pantomim, çocuk tiyatrosu, cep sahne müzik etkinlikleri, maskot karakterler, yüz boyama, spor aktiviteleri, balon ve bayrak dağıtımı gibi çok sayıda etkinlik minik ziyaretçileri bekliyor. - İSTANBUL