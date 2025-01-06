Beylikdüzü'nde Aile İçi Mutluluğun Şifreleri Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Aile İçi Mutluluğun Şifreleri Semineri Düzenlendi

Beylikdüzü\'nde Aile İçi Mutluluğun Şifreleri Semineri Düzenlendi

Beylikdüzü'nde düzenlenen 'Aile İçi Mutluluğun Şifreleri' seminerinde uzman psikologlar, ebeveynlere çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmenin önemini anlattı. Seminer sonrası gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise çocuklar eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdi.

06.01.2025 14:29  Güncelleme: 14:33
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Beylikdüzü'nde "Aile İçi Mutluluğun Şifreleri" adlı bir seminer düzenlendi. Uzman psikologlar, anne babalara çocukla kaliteli zaman geçirmenin önemini açıkladılar. Seminerin ardından atölye çalışmasıyla çocuklar renkli bir gün geçirdiler.

Beylikdüzü Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne bağlı anne çocuk merkezleri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BAKSM) "Aile İçi Mutluluğun Şifreleri" adlı bir anne-baba semineri ve "Mutluluğun Resmi" adlı çocuk atölyesi etkinliği gerçekleştirdi. Psikolog Ecehan Sümer ve Mustafa Varol Yorulmaz'ın konuşmacı olduğu seminerde, anne-baba ilişkisinin çocuk üzerindeki etkisi ele alındı. Ebeveynlerin ortak bir tutum geliştirmesi gerektiğinin altını çizen psikologlar, çocukla kaliteli zaman geçirmenin önemini vurguladılar. "Mutlu çift, mutlu çocuk demektir" diyen uzmanlar, "Bunun için küçük mutluluklar da yeterlidir, her şeyin toz pembe görünmesine gerek yok" açıklamasında bulundular. Seminerin ardından gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise çocuklar kendileri için hazırlanan alanlarda günün tadını çıkardılar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Aile İçi Mutluluğun Şifreleri Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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