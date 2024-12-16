Beylikdüzü'nde Portfolyo Seçki Yarışması Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Portfolyo Seçki Yarışması Sergisi Açıldı

Beylikdüzü\'nde Portfolyo Seçki Yarışması Sergisi Açıldı

Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Portfolyo Seçki Yarışması' sergisi, 6 Şubat depremlerinde etkilenen bölgelerdeki sanat öğrencilerini desteklemek ve kültür-sanat bağlarını güçlendirmek amacıyla açıldı. Sergide, 28 genç sanatçının eserleri yer alıyor ve 13 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

16.12.2024 15:29  Güncelleme: 15:39
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Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki güzel sanatlar üniversiteleri ile eğitim fakültelerinin sanat ve tasarım öğrencilerini desteklemek, gençler arasında kültür-sanat bağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleşen Portfolyo Seçki Yarışması" sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, 13 Ocak 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde "Portfolyo Seçki Yarışması" sergisi sanatseverlerle buluştu.

6 Şubat depremlerinin ardından Adana, Mersin ve Hatay illerinde bulunan güzel sanatlar üniversiteleri ve eğitim fakültelerinin sanat ve tasarım öğrencilerine motivasyon kazandırmak, bölgedeki sanatçıların fark edilmesine ve tanınmasına katkıda bulunmak için hazırlanan sergi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda düzenlendi. Türkiye'nin faklı kentlerindeki gençler arasında kültür sanat bağı kurmak hedefiyle yola çıkan "Portfolyo Seçki Yarışması" sergini açılışına Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Küratörlüğünü Ezgi Bakçay'ın üstlendiği sergide, yarışmalarda başarı ödülü kazanan 28 genç sanatçının resim, heykel, seramik ve grafik tasarım gibi çeşitli alanlardaki yaklaşık 100 eseri yer alıyor. Portfolyo Seçki Yarışması sergisi, 13 Ocak 2025 tarihine kadar Beylikdüzü'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

İstanbul'un sanatsal dinamiklerini deneyimlediler

Açılışın ardından öğrenciler, Beylikdüzü Belediyesi'nin desteğiyle İstanbul'un sanatsal dinamiklerini deneyimlediler. Galeri Beylikdüzü, Resim Heykel Müzesi ve Karşı Sanat gibi çağdaş sanat müzeleri ve koleksiyon sergilerinin yer aldığı bir sanat rotası gerçekleştirildi. Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni de ziyaret eden genç sanatçılar, Smart Works kapsamında gerçekleştirilen "Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi" etkinliğine katılım sağladılar.

"Beylikdüzü'nde her zaman sanatla iç içe bir kent hayal ettik"

Serginin açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, sanatın iyileştirici gücüne vurgu yaparak, "Sanatın iyileştirici bir tarafı var. Ben buna hep inandım. Beylikdüzü'nde her zaman sanatla iç içe bir kent hayal ettik ve bunu hayata geçirdik. Bu sergide böylesine güçlü kadın sanatçılar görmek beni ayrıca gururlandırdı. Hatay büyük acılar yaşadı, ancak bu sergiyle o acıların sanatla farklı bir yolla ifade edildiğini görüyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

"Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim"

Serginin küratörlüğünü üstlenen Ezgi Bakçay ise dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Bu sergi, felaketin etrafında buluştuğumuz, dayanışmaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösteren bir proje. Burada sadece eserleri değil, yaşamaya devam etme umudunu ve dayanışmayı güçlendirme arzusunu göreceksiniz. Hayal kurmanın cesaret istediği bir dönemde, bu sergiyle çoğaldığımızı görüyoruz. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Portfolyo Seçki Yarışması Sergisi Açıldı - Son Dakika

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