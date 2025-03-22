Beylikdüzü'nde Şehit Aileleriyle İftar - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Şehit Aileleriyle İftar

Beylikdüzü\'nde Şehit Aileleriyle İftar

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini şehit aileleri ve gazilerle paylaşmak üzere bir iftar programı düzenledi.

22.03.2025 10:27  Güncelleme: 10:39
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Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini şehit aileleri ve gazilerle paylaşmak üzere bir iftar programı düzenledi. Programda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın mesajı katılımcılarla paylaşıldı. Başkan Çalık mesajında, "Yaptıklarımdan bugüne kadar hiç şüphe duymadım. Ne sizlerin, ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Beylikdüzü'nde Ramazan ayının manevi atmosferi, şehit aileleri ve gazilerle paylaşıldı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Yener, Avcılar Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Ağaoğlu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler ile çok sayıda şehit yakını ve gazi aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla başlayan programda, vatan savunmasında canlarını feda edenlerin anısına duygu dolu anlar yaşandı.

Başkan Çalık'tan mesaj: "Yaptıklarımdan bugüne kadar hiç şüphe duymadım"

Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın mesajını katılımcılara iletti. "Başkanımız, 'Kıymetli vatandaşlarımız, bu yolun dikenli olduğunu biliyorum. Lütfen sakin olun. Benim durumum gayet iyi, moralim yüksek. Yaptıklarımdan bugüne kadar hiç şüphe duymadım. Ne sizlerin ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak. Allah'a emanet olun, ben iyiyim, sizi çok seviyorum' diyor. Başkanımız, bu şehre gönlünü vermiş bir dostunuz. Yanlışların bedelini doğrular ödemez. Bizler, adalet için mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkan Vekili Mumcu konuşmasının devamında Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına da atıfta bulunarak, "Çanakkale, bu milletin bağımsızlık için ödediği bedelin anıtıdır. Sizler, o bedellerin canlı temsilcilerisiniz. Kaybolan adaleti tesis etmek için mücadelemiz yeni başlıyor" dedi.

81 ilden toplanan anlamlı hediye

Beylikdüzü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Yener, Avcılar Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Ağaoğlu'nun da günün anlam önemine ilişkin yaptıkları konuşmaların ardından programın sonunda, Nurettin Ağaoğlu tarafından Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için hazırlanan sembolik bir hediye takdim edildi. Türkiye'nin 81 ili ile Kıbrıs ve Kore şehitliklerinden alınan topraklardan oluşan çerçeve, vatanın bölünmez bütünlüğüne vurgu yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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