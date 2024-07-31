Beylikdüzü'nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne Kur'an Kursu öğrencilerinden yoğun ilgi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne Kur'an Kursu öğrencilerinden yoğun ilgi

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezen 300'den fazla Kur'an Kursu öğrencisine ücretsiz balık ekmek ikram edilirken, birçoğu mumyalanmış balıkları ilk kez gören öğrenciler hayretini gizleyemedi. Müze kurucusu Kenan Balcı, denizlerin ve balıkların önemini vurgulayarak, herkesi müzeyi ziyaret etmeye davet etti. Ziyaretçiler arasında yer alan çocuklar da müzeden memnun kaldıklarını belirtti.

31.07.2024 09:19
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Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezen 300'den fazla Kur'an Kursu öğrencisine ücretsiz balık ekmek ikram edilirken, birçoğu mumyalanmış balıkları ilk kez gören öğrenciler hayretini gizleyemedi.

Beylikdüzü'nde bulunan ve yıllardır ücretsiz olarak misafirlerini ağırlayan Türkiye deniz Canlıları Müzesi'ne dün 300'den fazla Kur'an Kursu öğrencisi ziyarette bulundu. Öğrenciler müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ve müze çalışanları tarafından konfeti ve meşalelerle karşılandı. Karşılamanın ardından öğrenciler müzede bulunan onlarca çeşit mumyalanmış balığı hayretle izledi. Öğrencilere Kenan Balcı tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Müze ziyareti ardından içeride bulunan tavşan ve ördeklere de yine öğrenciler tarafından yemek verildi. Bilgilendirme sonrası öğrencilere Balcı tarafından ücretsiz balık ekmek ikram edildi.

Öğrencilerin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kenan Balcı, "Balıkları ve denizi tanıtmak için Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ücretsiz. Denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Balıklar 4 buçuk aylık yasakta yumurtalarını yaptı. 9'uncu ayın 1'inde Bismillah diyoruz. Bu yüzden denizlerimizi balığı, çocuklarımıza tanıtmak için gayret gösteriyoruz. Herkesin bu gayrete iştirak etmesi lazım. Çünkü denizlerimiz çok önemli ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Çocuklarımıza denizin balığın ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım. Denizi ve balığı gücümüz yettiğince anlatmaya çalışıyoruz. Onun için bize Allah'ın bir lütfudur. Türk halkı olarak denizin içinde yüzüyoruz. Balıkların içinde yüzüyoruz. Bunun için denizler çok önemli. Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi Beylikdüzü merkezde. Herkesin rahat ulaşıp ücretsiz gezebileceği bir yer. Türkiye ve çocuklar başımızın tacı. Vakti olan herkesi bekliyoruz. Çocuklarımıza geleceğimize her şey feda olsun" dedi.

Müzeyi gezmeye gelen çocuklardan Abdulmecit Karioğlu, " Buraya daha öncede gelmiştim. Herkese de tavsiye ederim tüm balıklar hoşuma gitti" dedi.

Müzeyi gezen bir diğer çocuk Muhammet Emin ise " Sarı köpek balığını çok fazla beğendim. Memnun kaldım. Arkadaşlarıma da tavsiye ederim" diye konuştu.

Sarı köpek balığını çok beğendiğini kaydeden bir diğer öğrenci, "Çok güzel bir yer. Balıkların anatomisini gösteriyor. Hoşuma gitti burası. Sarı köpek balığı çok dikkatimi çekti. Okulda öğrendiğim dersleri canlı gördüm arkadaşlarıma da tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne Kur'an Kursu öğrencilerinden yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne Kur'an Kursu öğrencilerinden yoğun ilgi - Son Dakika
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