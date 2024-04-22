Beylikdüzü\'nde Uluslararası Çocuk Şenliği Başladı

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Çocuk Şenliği' bir dizi etkinlikle başladı. Şenlik kapsamında çocuklarla bir araya gelen Başkan Mehmet Murat Çalık, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, çocuklar bizim yaşama sevincimiz. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" dedi.

Beylikdüzü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçedeki gündüz çocuk bakımevlerinde öğrenim gören öğrencilerin hazırladıkları sahne gösterileriyle kutlanmaya başlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'Uluslararası Çocuk Şenliği' kapsamında ise Yaşam Vadisi, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ve Yakuplu Kent Ormanı'nda bir dizi etkinlik yapıldı.

DJ performansı, dans gösterileri, çocuk tiyatrosu, çocuk atölyeleri, sahne gösterileri ile Romanya, Bulgaristan, Kazakistan ve Hindistan'dan gelen Halk Dansları Toplulukları ise kendi yöresel halk oyunlarını sergiledi. Beylikdüzü Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korusu da 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde performans sergiledi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Salı günü (yarın) ise çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Yaşam Vadisi 2. Etap'ta "23 Nisan Bisiklet Şenliği" ile başlayacak etkinlikler Yaşam Vadisi'nde gerçekleşecek spor ve sahne gösterileri ile konserle devam edecek.

Başkan Çalık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği mesajda çocukların eşit koşullarda ve eşit imkanlardan faydalanması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin bağımsızlık meşalesini yaktığı bir tarih. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak, o kuruluş tarihini de bütün dünya çocuklarına çocuk bayramı olarak hediye etti. Benim tek derdim evlatlarımızın daha güzel imkanlarla hayata hazırlanması. Evlatlarımıza güzel, aydınlık bir gelecek bırakmak istiyoruz. Onun için bütün hizmetlerimizin temeline mutlaka çocuklar var. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, çocuklar bizim yaşama sevincimiz. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."