Beylikdüzü'ndeki engelli öğrenciler Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti

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Beylikdüzü'ndeki engelli öğrenciler Dünya Engelliler Haftası'nda Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri'nde ziyaret etti. Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, öğrencilere balık ekmek ve içecek ikram etti.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri Dünya Engelliler Haftası'nda, engelli öğrencileri misafir etti. Etkinliğe Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koç, Şube Müdürü Alper Bayram'da katıldı. Beylikdüzü 3. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri önce aşıklar eşliğinde oyun oynadı. Daha sonra ise balık ekmek yiyerek Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde bulunan mumya balıklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenci kardeşlerimizi tesiste ağırlamaktan mutluluk duyduğunun altını çizen ünlü Balıkçı Kenan Balcı, "Kardeşlerimizle önce aşıklar eşliğinde oyun oynadık. Daha sonra balık ekmek yiyerek müzemizi ziyaret ettik. Balıkçı Kenan olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayım. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Onlara desteğimiz sonsuz. Birlikte engelliler haftası dolayısıyla keyifli bir gün geçirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Mutlu ve güzel bir gün geçirdik"

Etkinlikte konuşan Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koç, "Engelliler Haftası nedeniyle Balıkçı Kenan Tesisleri'nde engelli öğrencilerle birlikte müzemizi ziyaret ettik. Mutlu ve güzel bir gün geçirdik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Şaşkınlıklarını gizleyemediler

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezen öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mumya balıkları görünce önce korkan, sonra da onlarla hatıra fotoğrafı çektiren engelli öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. - İSTANBUL