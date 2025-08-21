Beylikova\'da Umut Dolu Gün

Beylikova Gençlik Merkezi, tarlada çalışan ve çadırlarda kalan çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Düzenlenen etkinlikte çocuklar, oyunlar ve şarkılarla eğlenerek zorlu hayatlarına kısa da olsa bir mola verdi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki anlamlı etkinliğe mevsimlik işçilerin onlarca çocuğu katıldı. Kimisi tarlada çalışan, kimisi ise çadırlarda kalan çocuklar şarkılar söyledi, dans etti ve çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi. Yaşadıkları zorlu şartlara rağmen yüzleri gülen çocuklar, Beylikova Gençlik Merkezi çalışanlarıyla kurdukları dostluklarla bu günü mutlulukla tamamladı. Etkinlikte ayrıca çocuklara küçük hediyeler de dağıtıldı.

"Çünkü Gençlik Merkezimiz her yerde!" sloganıyla yola çıkan Beylikova Gençlik Merkezi, bu etkinlikle kalplere dokunarak, tarlada çalışan ve çadırda yaşayan çocukların hayatına neşe ve umut kattı. - ESKİŞEHİR