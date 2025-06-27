Beylikova\'da Yeni Sosyal Tesisin Temeli Atıldı

Beylikova Belediyesi, ilçenin en büyük kırsal yerleşimlerinden biri olan Yeniyurt Mahallesi'nde inşasına başlanan sosyal tesisin temeli atıldı.

Temeli atılan tesis; çok amaçlı salon, muhtarlık ofisi, misafirhane, varenda (açık oturma alanı) ve yeşil bahçesiyle mahalle sakinlerine birçok alanda hizmet verecek şekilde tasarlandı. Mahallelinin düğün, cenaze, toplantı gibi toplumsal etkinliklerde kullanabileceği modern ve işlevsel bir mekana kavuşmuş olacağı belirtildi. Yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanan tesisin sadece fiziki bir yapı değil, aynı zamanda kırsalda sosyal hayatın canlandırılmasına katkı sunacak önemli bir merkez olacağı aktarıldı.

"Bu sosyal tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, "Yeniyurt, Beylikova'mızın en büyük kırsal mahallesi. Bu nedenle hem nüfusu hem de ihtiyaçları diğer mahallelere göre daha fazla. Vatandaşlarımızın bir araya gelip sosyalleşebileceği, ihtiyaç anında kullanabileceği bu sosyal tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız. Şimdiden mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Beylikova Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik yatırımlarla sosyal yaşamı desteklemeye ve yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. - ESKİŞEHİR