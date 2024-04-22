Beyoğlu Belediye Başkanı Elif Çolak'a başkanlık koltuğunu devretti - Son Dakika
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Yerel

Beyoğlu Belediye Başkanı Elif Çolak'a başkanlık koltuğunu devretti

Beyoğlu Belediye Başkanı Elif Çolak\'a başkanlık koltuğunu devretti

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak Haliç İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Elif Çolak'a bıraktı. Küçük Elif'in başkan olarak ilk talimatı çocuklar için 'hobi bahçeleri' kurulması oldu.

22.04.2024 18:01  Güncelleme: 18:07
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak Haliç İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Elif Çolak'a bıraktı. Küçük Elif'in başkan olarak ilk talimatı çocuklar için 'hobi bahçeleri' kurulması oldu.

Beyoğlu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kendisini ziyarete gelen Haliç İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırladı. Çocuklarla sohbet ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Güney, başkanlık koltuğunu da temsili olarak 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Elif Çolak'a bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Elif, ilk iş olarak okul arkadaşı Ömer Faruk Eğilmez'i başkan yardımcısı olarak atadı.

Küçük başkanın ilk talimatı çocuklar için 'hobi bahçeleri' oldu

Elif başkan, ilk iş olarak çocukların boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilecekleri hobi bahçeleri inşa edilmesi talimatını verdi. Başkan Güney, küçük Elif'in talebi doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğünce öğrenciler için park ve bahçelerde etkinlikler organize edilmesi için hazırlıkların yapılmasını istedi. Küçük Elif konuşmasının devamında, çocukların kendilerini geliştirebileceği resim, müzik ve aşçılık gibi kursların açılması, çocuklar için kreşler, park ve bahçelerin temizliğinin düzenli olarak yapılması ve güvenliğinin sağlanması, ihtiyaç sahibi çocuklara gereken yardımların yapılması, okulların bakım ve onarımının yapılması talimatlarını bir bir sıraladı. Elif başkanın talimatları Özel Kalem Müdürü tarafından tek tek not alındı.

"Enerjimizi çocuklarımızın daha güzel yarınlara ulaşması için harcayacağız"

Tüm çocukların bayramını kutlayan Başkan İnan Güney, "Bugün Elif başkanımızı dinledik ve talepleri doğrultusunda notlarımızı aldık. İnşallah bütün makamları çocuk masumiyetiyle, vicdanıyla, güzelliğiyle, çıkarsız dostluk ve kardeşlik ilişkileriyle yöneten insanların sayısı daha da artar. Dünya daha güzel ve daha yaşanılabilir bir yer olur. Biliyorsunuz dünyada bir tane çocuk bayramı var. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bizler de tüm enerjimizi çocuklarımızın daha güzel yarınlara ulaşması için harcayacağız" dedi.

Başkan Güney, çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan Nutuk kitabını hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediye Başkanı Elif Çolak'a başkanlık koltuğunu devretti - Son Dakika

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