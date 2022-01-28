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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "İBB karla mücadelede sınıfta kaldı" - Son Dakika

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "İBB karla mücadelede sınıfta kaldı"

28.01.2022 16:45
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "İBB karla mücadelede sınıfta kaldı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, karla mücadele kapsamında görev yapan ekiplerle bir araya gelerek balık ekmek yedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, karla mücadele kapsamında görev yapan ekiplerle bir araya gelerek balık ekmek yedi. Başkan Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirerek, "Karla mücadele kapsamında büyükşehir sınıfta kalmıştır" dedi.

Karla mücadelede görev yapan Beyoğlu Belediyesi ekipleri, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte balık ekmek yedi. Beyoğlu Belediyesi Hasköy Etkinlik Alanı'nda düzenlenen organizasyona hem belediye ekipleri hem de çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yıldız, vatandaşa ve ekip çalışanlarına balık ekmek dağıtırken gündemdeki konulara da değindi. Başkan Yıldız, İstanbul'da yoğun kar yağışı yaşandığı sırada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir lokantada balık yediğini belirterek, büyükşehrin karla mücadelede sınıfta kaldığını söyledi.

Karla mücadelede ekibini kutlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Karla mücadele anlamında ilk akşamdan itibaren Beyoğlu Belediyesi olarak bizler tam koordinasyonla çok ciddi manada kar mücadelesini hep birlikte yaşadık, zor anlardı. Geçmişte üstesinden gelen bir tecrübemiz vardı İstanbul olarak ama biz kendi özelimizde, Beyoğlu'nda karla mücadelede ciddi bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Bugün o ekip çalışmasında beraber olduğumuz arkadaşlarla, kahramanlarla gurur duyuyorum. Arkadaşlarımız yoğun bir tempoda gece gündüz mücadele ettiler. Bütün ekibimi ve Beyoğlu halkını kutluyorum. Bu anlamda bugün de balık, Haliç'te Hasköy'de yenir diyoruz ve karla mücadelenin kahramanlarına ve halkımıza burada balık ikram ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İBB, İstanbul'u kara teslim etti"

Başkan Yıldız, "Görüyoruz ki İBB'nin başarılı ekibi tasfiye edildi ve yerine gelen ekibin de özellikle aynı oranda yağan kara maalesef İstanbul'u teslim ettiler. Görebildiğimiz kadarıyla İstanbul'da ciddi mağduriyetler yaşandı. Bir de bunun üzerine sayın İBB Başkanının çalışmaları koordine etmeyi bırakıp bir balıkçıda büyükelçiyle yemeğe gitmesini İstanbullu not etti. İstanbullu'nun o gün yaşadıklarından daha önemli ne olabilirdi. İstanbul'dan daha önemli ne olabilirdi. Bir büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'un sorunlarını çözmekten daha önemli ne olabilirdi. Hatta şunu da soruyoruz: Size ille de bu yemeği kim yedirtti diye. Çünkü İstanbul'un karla boğuştuğu saatlerde onun da bu mücadeleyi veren tarafta olması lazımdı. İstanbullu bunu hafızasına kaydetti. Biz bütün ekibimizle görevimizin başındaydık. Büyükşehir, karla mücadelede sınıfta kalmıştır. Milletimiz, büyükşehri aramak durumunda kalmıştır. Ama saygıdeğer cumhurbaşkanımız yine gecenin ilerleyen saatlerinde bizzat bizleri talimatlandırmak suretiyle görevinin başındaydı ve iki bakanını İstanbul'da görevlendirmek suretiyle devlet yine büyükşehrin bu anlamdaki zafiyetini halka yansıtmadı ve elini taşın altına koymuştur" açıklamasında bulundu.

Kar yağışına karşı her daim hazır olduklarını belirten Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Şefi Ziya Özgen, "Beyoğlu bölgesinde ana arterler de dahil olmak üzere kar çalışmalarında komple 7/24 ekibimiz çalıştı. Çalışmaya devam ediyoruz. Tekrar böyle bir durum olursa hazırız. Tüm personel ve Beyoğlu ilçesinde oturan vatandaşlarımızla hep beraber böyle güzel bir organizasyon yaptık. Bunu kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kar yağışında Beyoğlu'ndaki yolların hep açık olduğunu söyleyen Meral Oruç, "Belediye başkanımızın yaptıklarından çok memnunuz, ona teşekkür etmek için burada bulunmak istedik. Her zaman Beyoğlu Belediyesi çok güzel çalışıyor. Başkanımızdan, eşinden çok memnunuz, ona destek için buradayız. Başkanımız her zaman vatandaşının yanında. O karda bütün yollarımız açıktı. 34 yıldır Beyoğlu'nda oturuyorum. Hizmetlerinden çok memnunuz" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: İBB karla mücadelede sınıfta kaldı
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: İBB karla mücadelede sınıfta kaldı
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: İBB karla mücadelede sınıfta kaldı
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: İBB karla mücadelede sınıfta kaldı

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Haydar Ali Yıldız, İstanbul, Beyoğlu, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: 'İBB karla mücadelede sınıfta kaldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "İBB karla mücadelede sınıfta kaldı" - Son Dakika
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