Beypazarı'nda Maçta Sahaya Giren Köpeği Yan Hakem Uzaklaştırdı

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Ankara'da oynanan Beypazarı Belediye Spor-Başkent Fatih Spor karşılaşmasında sahaya giren köpeği, maçın yan hakemi sahadan çıkarttı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Süper Amatör Lig'de bugün Beypazarı Belediye Spor ile Başkent Fatih Spor karşı karşıya geldi. Müsabaka esnasında stada başıboş bir sokak köpeği girdi. Köpeğin dikkatini çekmek için maçın yan hakemi bayrağını sallayarak, hayvanı sahadan çıkarttı. O anlar ise kameraya yansıdı. - ANKARA