Beyza'nın Müzik Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyza'nın Müzik Yolculuğu

14.05.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki görme engelli Beyza, mutlak kulak yeteneğiyle müzikte örnek bir başarı sergiliyor.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 17 yaşındaki Beyza Zelal Karay, değişik enstrümanları çalabiliyor. "Absolut kulağı" olan ve ilçede bazen sahne alan Karay, engelli bireylere "hiçbir zaman pes etmemelerini" öneriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Beyza Zelal Karay, doğuştan görme engelli olmasına rağmen müzikte olan yeteneği ile dikkat çekiyor.

Öğretmeni Medya Demir'in desteğiyle keşfedilen Karay, dünyada nadir görülen "mutlak (absolut) kulak" yeteneğine sahip. Mozart ve Beethoven gibi ünlü müzisyenlerde olan bu yetenek sayesinde herhangi bir referans olmadan duyduğu notaları ayırt edebilen Karay; piyano, gitar ve ney çalabiliyor. Beyza Zelal Karay, yaşına rağmen gösterdiği başarıyla bölgesinde örnek bir müzik yeteneği olarak öne çıkıyor.

Karay, müziğe olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren geliştirdi. Piyano, gitar ve ney çalabilen genç yetenek, zaman zaman Yüksekova'daki bir kafede sahne alarak müzikseverlerle buluşuyor.

Yaptığı açıklamada, yeteneğinin öğretmeni Medya Demir sayesinde fark edildiğini söyleyen Karay, daha sonra müziğe yoğunlaştığını belirtti. Karay, "Absolut kulak yeteneğine sahibim. Bu yetenek sayesinde bir yüzeye ya da masaya vurulan sesin notasını çıkarabiliyorum. Yeteneğimi hocam fark etti. Daha sonra müziğe ve özellikle piyanoya yöneldim" dedi.

Görme engelinin hiçbir zaman müzik yolculuğunda kendisine engel olmadığını ifade eden Karay, zaman zaman toplumsal duyarsızlık nedeniyle zorluk yaşadığını söyledi. Okul hayatında karşılaştığı sorunlara da değinen Karay, "Bazen okulda yürürken yolun ortasına bırakılan eşyalara çarpabiliyorum. Yolun ortasında taşlar oluyor. Ayağım takılıyor, bastonumla ilerleyemiyorum" diye konuştu.

En büyük desteği ailesinden gördüğünü belirten Karay, özellikle annesinin desteğinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Karay, "Ailenin desteği hem benim gibi özel bireyler hem de normal çocuklar için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Genç müzisyen, tüm gençlere ve engelli bireylere de "Hiçbir zaman pes etmeyin, hayallerinizden vazgeçmeyin" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Müzik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyza'nın Müzik Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
EMA’dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok EMA'dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Artık geri dönüş yok TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Artık geri dönüş yok
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
18:09
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
17:05
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
16:21
Sahnede Türk Bayrağı krizi DEM Partili belediye konseri iptal etti
Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
15:54
Koca ülkeyi karıştıran kare Acun Ilıcalı’yı da etkiliyor
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 18:53:58. #7.13#
SON DAKİKA: Beyza'nın Müzik Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.