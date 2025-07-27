Bıçaklanarak Öldürülen Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki genç, Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan bölgesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple Ümitcan Şirin (21) bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşlemler sonrasında ailesine teslim edilen Şirin'in cenazesi, memleketi Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi'ne getirildi. Gencin cenazesi, Doğantepe Mahalle Mezarlığı'nda ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - SAKARYA