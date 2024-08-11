Bigadiç'teki Hanımeli Köy Pazarı İlgi Görüyor

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SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Hanımeli köy pazarı ilgi görüyor. Pazarda satış yapan depremzede Pakize Bingöl, "Biz de 6 Şubat'ta depremden geldik. Bigadiçliler bize sahip çıktılar. Belediye burayı bize verdi. Bizde burada işte kendimizi geçindirmek için doğal Adana şalgamlarını ekşilerini, baharatlarını, salçalarını satıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum bize sahip çıktıkları için. Bigadiçlilere minnettarız" dedi.

Bigadiç'te belediyenin öncülüğünde kapalı pazar yerinde çarşamba günleri kurulan Hanımeli Pazarı ilgi görüyor. Pazara katılan kadınların, evlerinde ürettikleri pasta ve börekten erişteye kadar pek çok ürün görücüye çıkarken, hazırlanan gözlemelerde sıcak sıcak servis ediliyor. Hanımeli Pazarına katılan kadınlar ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Kadınlara yardımcı olduklarını anlatan Cihan İnci, "Kendi açtığımız el hamurları ile gözlemelerimizi yapmaktayız. Gözleme satışı gerçekleştirmekteyiz. Buraya gelenin hem ucuza karnı doyuyor hem de evlere destek sağlanıyor" dedi. Depremzede olduğunu anlatan Pakize Bingöl de, "Biz de 6 Şubat'ta depremden geldik. Gelince Bigadiçliler bize sahip çıktılar. Belediye burayı bize verdi. Bizde burada işte kendimizi geçindirmek için doğal Adana şalgamlarını nar ekşilerini, baharatlarını, salçalarını satıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum bize sahip çıktıkları için. Bigadiçlilere minnettarız. Bigadiçliler de inşallah, şalgam içmeye alışacaklar. Bunu umut ediyorum" diye konuştu.

"Bizi ayakta tutan müşterimizdir"

Bir yıldır pazara katılan Safiye Avcı ise, "Gözlemede iddialıyız. Bigadiç'in gözlenmesi çok güzeldir. Gelip tatmanızı isteriz. Ben 1 yıldır burada çalışıyorum. Ama, 15 yıldır sürüyormuş bu pazar. Güzel Hanımeli Pazarı. Her şey bulunur. Köy Pazarı gibi" şeklinde konuştu. Nesibe Karadeniz de, "Bizi ayakta tutan müşterimizdir. Biz Kepsut Panayırında da çıktık. Benim 15 yıldan beri müşterim iyi. İyi olduğu için müşterim beni ayakta tutuyor. Çok memnunum. ve devam ediyorum, ayaktayız" dedi.