BİK Genel Müdürü\'nden Balıkesir Üniversitesi\'ne Ziyaret

Balıkesir'de düzenlenen "Uluslararası Akademisyen, Gazeteci ve Medya Temsilcileri Forumuna" katılmak üzere Balıkesir'e gelen Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu'yu ziyaret etti.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (BGYC) iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Akademisyen, Gazeteci ve Medya Temsilcileri Forumu" kapsamında Balıkesir'de bulunan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, beraberinde Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren ve Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay'ın da yer aldığı ziyarette, akademi ve medya arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ile Balıkesir Üniversitesi ve Basın İlan Kurumu arasındaki iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve beraberindeki heyete teşekkür ederken, Genel Müdür Abdulkadir Çay da misafirperverliklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya teşekkür etti.