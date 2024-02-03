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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde BİL-EN Projesi kapsamında 'Her Okula Bir Pati' etkinliği düzenlendi.

'Her Okula Bir Pati' etkinliği ile BİL-EN 'Mutlu Öğrenci' etkinliğinin hedefleriyle uyumlu olarak, Pazaryeri'nde sokak hayvanlarına sıcak bir yuva hazırlayarak bakımlarını sağlamak, öğrencilere sokaktaki hayvanlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini öğreterek merhamet ve vicdan sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

'Her Okula Bir Pati' etkinliği ile ilçede sokakta kalmış evi olmayan hayvanları tüm okulların bahçesinde bir yuva, bir kap mama, bir kap su temin ederek beslemek ve çocukların onlar için neler yapabileceklerini keşfetmelerini sağlamak; böylece her okulda öğrencilere hayvan sevgisi aşılayıp sahipsiz hayvanlara sahip çıkmalarını sağlamaya yönelik bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler tarafından sahip çıkılan hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait veterinerlerce kontrolleri ve aşıları yapıldı. - BİLECİK