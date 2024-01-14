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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehitler için helva dağıttı - Son Dakika
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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehitler için helva dağıttı

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, terör örgütü PKK tarafından şehit düşen askerler için helva dağıttı. Yıldırım, AK Parti teşkilatıyla birlikte Kayıboyu Camii'nde düzenlenen etkinlikte helva dağıtarak vatandaşlara ikram etti. Yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehitler için helva dağıttı
14.01.2024 - 13:14,
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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehitler için helva dağıttı.

Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü PKK tarafından şehit düşen askerler için Kayıboyu Camii'nde helva dağıttı. Yatsı namazı sonrası cami önünde dağıtılan helvayı AK Parti teşkilatı vatandaşlara ikram etti. Başkan Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Allah yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları kabul eylesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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