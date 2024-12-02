Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, \'Halkın Belediyesi Halkın İradesi\' Toplantısına Katıldı

Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde Ankara'da düzenlenen 'Halkın Belediyesi Halkın İradesi' toplantısına katıldı.

Bilecik'i birçok ulusal ve uluslararası buluşmada temsil eden Başkan Subaşı, birçok belediye başkanı, yönetici ve temsilcinin bir araya geldiği buluşmaya katıldı. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti örgütlerinden binlerce kişinin katıldığı buluşmada yerel yönetimlerdeki çalışmalar ele alındı.

"Daha güzel daha parlak yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak daha güzel ve daha parlak yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, " Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Ankara'da düzenlenen 'Halkın Belediyesi Halkın İradesi' toplantısına katıldık. Halkımızın umutlarının birleştiği, vatandaşlarımızın aydınlık bir geleceğin anahtarı olarak işaret ettiği Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak daha güzel ve daha parlak yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK