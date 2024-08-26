Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: İller Bankası'ndan gelen paylar düşürüldü - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: İller Bankası'ndan gelen paylar düşürüldü

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: İller Bankası\'ndan gelen paylar düşürüldü

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yılbaşında İller Bankası'ndan 44 milyon TL gelirken Ağustos ayında bu rakamın 22 milyon TL'ye düşürüldüğünü ve aylık personel giderinin 30 milyon TL civarında olduğunu açıkladı.

26.08.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yılbaşında İller Bankası'ndan 44 milyon TL gelirken Ağustos ayında bu rakamın 22 milyon TL'ye düşürüldüğünü ve aylık personel giderinin 30 milyon TL civarında olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına; Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yanı sıra İl Başkanı Ali Özdemir, Milletvekili Yaşar Tüzün, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve belediye meclis üyeleri katıldı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediyenin mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulunurken seçimlerden önce M. Sadık Kaya başkanlığındaki 75 günlük belediye yönetimini hedef aldı. Bahse konu dönemde belediyenin mali yapısına ciddi zararlar verildiğini kaydeden Melek Mızrak Subaşı AK Parti iktidarının İller Bankası'ndan gelen payları ise düşürdüğünü öne sürdü. Yılbaşında İller Bankası'ndan 44 milyon TL gelirken Ağustos ayında bu rakamın 22 milyon TL'ye düştü" dedi.

Personel sayısını açıkladı

Bilecik Belediyesi'nin aylık personel giderinin 30 milyon TL civarında olduğunu ifade eden Melek Mızrak Subaşı, belediye personel sayısının ise 719 olduğunu belirtti. Bilecik Belediyesi'nin SGK'ya herhangi bir borcu olmadığını söyleyen Subaşı, Bilecik Belediyesi'nin iştiraki KAYI A.Ş.'nin ise 85 milyon TL civarında SGK borcu olduğunu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: İller Bankası'ndan gelen paylar düşürüldü - Son Dakika

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