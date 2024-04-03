Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Mazbatasını Aldı

Yerel

GÖKAY ŞİMŞEK

31 Mart Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı Mazbatasını aldı.Subaşı, "Sizler siyaset yapmayın, siyaseti bizler yaparız. Burada herkes ekmeğinin peşinde, bunların farkındayız. Hiç kimsenin tedirginlik yaşamasına gerek yok. Güzel bir 5 yıl bizleri bekliyor" dedi.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl ve İlçe başkanları ile Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin katıldığı törende; mazbatasını alan Melek Mızrak Subaşı Seçim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Yaptığı konuşmasında geçmiş dönemde belediye personeli ile güzel işlere imza attıklarını belirten Subaşı, çalışanlar ile kıvanç duyduğunu aktardı.

"GÜZEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye bahçesinde konuşma yapan Başkan Subaşı şöyle konuştu:

"Sadece yetmiş beş gündür bir ara vermiştik, tekrar bir aradayız. Güveniniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum tüm halkıma, sizlere mazbatamızı aldık. Büyük bir onurla, gururla seçim atmosferini yaşadık, atlattık. Emeği geçen örgütümün her bir parçasına, sizlere, sevgili vatandaşlarıma oy veren, vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Önümüzdeki beş yıl boyunca çok başarılı işlere imza atacağımızdan hiçbir şüphe yok. Bizler yeni gelmedik, geri geldik. Kıymetli arkadaşlarım inanılmaz baskı altındayım. İşin özü bizler zaten beş yıl boyunca birlikte çalıştık. Son bir buçuk yılda da birlikte benim başkan vekilliği dönemimde çalıştık. Pek çok arkadaşımla güzel işler başardık, yine güzel işler yapmaya devam edeceğiz. İlimizi güzelliklere götürmeye devam edeceğiz. Ben her yerde belediye çalışanlarımla kıvanıyorum. Atölyemde,. Park bahçelerimde, Temizlik işlerinde kıvanıyorum. Böyle olmaya devam edecek.

"HİÇ KİMSENİN TEDİRGİNLİK YAŞAMASINA GEREK YOK"

Her zaman söylerim, sizler siyaset yapmayın, Siyaseti bizler yaparız. Burada herkes ekmeğinin peşinde. Bunların farkındayız. Hiç kimsenin tedirginlik yaşamasına gerek yok. Biz bugüne kadar çalışan, altını çiziyorum, çalışan her arkadaşımızın yanında ve arkasında durduk. Bu böyle olmaya devam edecek. Sizleri seviyorum. Güzel bir beş yıl bizi bekliyor."