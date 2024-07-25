Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, nostaljik sinema gecesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, nostaljik sinema gecesinde vatandaşlarla buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, nostaljik sinema gecesinde vatandaşlarla buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Gölpark Amfi Tiyatro'da düzenlenen 'Sinema Geceleri' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ücretsiz kalkan minibüslerle gelen katılımcılara patlamış mısır ikram edildi. Başkan Subaşı, etkinlikten geriye kalan fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak etkinliğin devam edeceğini duyurdu.

25.07.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, düzenlenen açık hava sinemasında nostalji atmosferine kapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından Gölpark Amfi Tiyatro'da düzenlenen 'Sinema Geceleri' birçok vatandaşı bir araya getirdi. Ücretsiz kalkan minibüs ile sinema gecelerine katılan vatandaşlara patlamaış mısır ikram edildi. Başkan Subaşı ailesi ile katıldı. Gencinden yaşlısına her kesimin katıldığı etkinlikte güzel ve samimi bir ortam oluştu. Başkan Subaşı ise bu güzel akşamdan geriye kalan fotoğraf karelerini sosyal medyada, "Nostalji atmosferi ve samimi hikayesiyle bizleri geçmişe götüren bu güzel gecede vatandaşlarımızla birlikte olmaktan bizler de keyif aldık. Etkinliğimiz devam edecek. Hepinizi bekliyorum" sözleriyle paylaştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, nostaljik sinema gecesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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