Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, nostaljik sinema gecesinde vatandaşlarla buluştu

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, düzenlenen açık hava sinemasında nostalji atmosferine kapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından Gölpark Amfi Tiyatro'da düzenlenen 'Sinema Geceleri' birçok vatandaşı bir araya getirdi. Ücretsiz kalkan minibüs ile sinema gecelerine katılan vatandaşlara patlamaış mısır ikram edildi. Başkan Subaşı ailesi ile katıldı. Gencinden yaşlısına her kesimin katıldığı etkinlikte güzel ve samimi bir ortam oluştu. Başkan Subaşı ise bu güzel akşamdan geriye kalan fotoğraf karelerini sosyal medyada, "Nostalji atmosferi ve samimi hikayesiyle bizleri geçmişe götüren bu güzel gecede vatandaşlarımızla birlikte olmaktan bizler de keyif aldık. Etkinliğimiz devam edecek. Hepinizi bekliyorum" sözleriyle paylaştı. - BİLECİK