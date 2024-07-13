Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SODEMSEN yönetim kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SODEMSEN yönetim kurulu toplantısına katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SODEMSEN yönetim kurulu toplantısına katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yönetim kurulu toplantısına katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda yerel yönetimlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

13.07.2024 12:29  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen ve üye belediye başkanlarının katıldığı toplantıya Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi'ni temsilen katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda yerel yönetimlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

"Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum"

Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında meslektaşlarına bilgi veren Başkan Subaşı, gerçekleştirilen toplantı hakkında yaptığı paylaşımda; "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek, Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke ve belediye başkanlarımızla SODEMSEN yönetim kurulu toplantımızı Ankara'da gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat belediyecilikle tüm Türkiye'ye umut olmaya ve bu anlayışımızla vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Melek Mızrak Subaşı, Bilecik, Ankara, Subaşı, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SODEMSEN yönetim kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 50 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4’ü ağır 28 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4'ü ağır 28 yaralı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 13:12:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, SODEMSEN yönetim kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement