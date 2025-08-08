Bilecik Belediye Başkanı Muhtarları Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik muhtarlarını makamında ağırladı.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda İsmetpaşa Mahalle Muhtarı olan İlhami Çınar ile birlikte Beşiktaş Mahalle Muhtarı Mustafa Vural, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Cem Çevik, Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Veysal Şeker ve Hürriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz Başkan Subaşı'nı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Subaşı, nazik ziyaretleri için tüm muhtarlara teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen görüşmenin kentin ihtiyaçlarının ve mahallelerdeki çalışmaların değerlendirilmesi açısından verimli geçtiğini belirten Subaşı, yerel yönetimlerde iş birliğinin önemine dikkat çekti. Muhtarlarla kurulan yakın temasın, Bilecik'in mahallelerinde yaşayan vatandaşların taleplerine daha hızlı ve etkili çözümler sunulmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Başkan Subaşı, dayanışma ve ortak çalışma mesajı verdi. - BİLECİK