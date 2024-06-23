Bilecik Belediye Başkanı Sporculara Bisiklet Hediye Etti

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakada dereceye giren sporculara bisiklet hediye etti.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda Bilecikli sporcular Ecrin Benlioğlu ve Buğlem Heybetoğlu başarı elde etti. Sporcuları makamında ağırlayarak bisiklet hediye eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak her zaman sporun, eğitimin ve gençliğin yanında yer aldıklarını söyledi. Genç sporcuların elde ettikleri başarılarla tüm Bilecik'in gurur duyduğuna dikkat çeken Başkan Subaşı, bundan sonra da gerekli katkıları sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Gençlerin elde ettiği başarı dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "52 kiloda Türkiye Judo üçüncüsü Ecrin Benlioğlu ve 57 kiloda Türkiye Judo üçüncüsü Buğlem Heybetoğlu'nu belediyemizde ağırladık. Elde ettikleri başarılar ile şehrimizi ve bizleri gururlandıran çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Genç sporcu ve aile üyeleri de Başkan Subaşı'na misafirperverliği ve sunduğu katkılar dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. - BİLECİK