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Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü uygulamasıyla vatandaşları ağırlıyor - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü uygulamasıyla vatandaşları ağırlıyor

Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz yıl başlatılan 'Halk Günü' uygulaması kapsamında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Başkanlık makamında konuklarıyla ilgilenen Subaşı, vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyerek çözüm için talimatlar veriyor. Vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetlerini belirterek teşekkür ediyor.

Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü uygulamasıyla vatandaşları ağırlıyor
02.01.2024 - 10:10,
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Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz yıl itibariyle başlatılan 'Halk Günü' uygulaması kapsamında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Başkanlık makamında ağırladığı konuklarıyla tek tek ilgilenen Başkan Vekili Subaşı, vatandaşlarla çay içerek, talep ve görüşlerini dinledi. Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında misafirlerini bilgilendiren Subaşı, sunulan talep ve görüşleri not alarak, çözümü için talimatlar verdi. Vatandaşlar da gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Vekili Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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