Bilecik Belediyesi, Bayırköy Belediyesi\'ne Oturma Masalarını ve Bankları Teslim Etti

Yerel

Bilecik'te 31 Mart yerel seçimi öncesinde Bayırköy Belediyesi'nden getirilerek, okul ve cami bahçelerine konulan oturma masaları ve banklar, Bayırköy Belediyesi'ne teslim edildi.

31 Mart yerel seçimleri sürecinde belde belediyesinden il belediyesine getirilen ve siyasi kampanya için kullanılması planlanan kent mobilyaları Bilecik Belediyesi tarafından Bayırköy Belediyesine teslim edildi. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üretilen yeni kent mobilyalarının şehirde yerini almasının ardından bank ve masalar Bayırköy Belediyesine teslim edilirken aynı zamanda bu tür iş birliklerinin artarak devam edeceği de açıklandı.

"Hem Bilecik halkı hem Bakırköy halkının hakkı olan hizmetleri alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz!"

Konuya dair bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı; "31 Mart yerel seçimlerinde güzel bir seçim süreci atlattık. Ancak bazı olumsuz durumlarla da karşılaştık. Bilecik Belediyesinin atlattığı usulsüzlük ve karanlık bir dönem olan 75 günlük süreçte sanki Bilecik Belediyesinin ekip ve ekipmanı yokmuşçasına Bayırköy'den Bilecik'e kent mobilyaları getirildi. Bayırköy halkının mallarını Bilecik'e getirerek siyasi kampanyalarında kullanmak istediler. Ancak bu yakışıksız hareketin karşılığını hem Bayırköy halkı hem de Bilecik halkı sandıkta çok güzel bir şekilde verdi. Bizler de göreve geldikten sonra Bayırköy halkının kent mobilyalarını Bayırköy belediyemize iade ettik. Yerlerine kendi atölyemizde öz imkanlarımızla ve kendi ekibimizle ürettiğimiz kent mobilyalarımızı koyduk. Halen de şehrimizi kent mobilyaları ile donatmaya devam ediyoruz. Aykut Başkanımızla da her zaman iletişim halindeyiz. Her alanda işbirliğini sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde son bir yıl içinde üretimi yapılan 250 bank ve 100 adet piknik masası da başta dinlenme ve piknik alanları olmak üzere sokak ve cadde kenarları, okul ve cami bahçelerinde vatandaşların kullanımına sunuldu. - BİLECİK