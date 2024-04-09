Bilecik Belediyesi Bayram Temizliği Yaptı

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Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cadde, sokak, park ve bahçelerin yanı sıra cami ve duraklarda da bayram temizliği yapıldı.

Bilecik Belediyesi'nin ilgili birimleri tarafından bayram için hazırlıklar tamamlandı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı'nda daha rahat ve temiz ortamlarda zaman geçirmesi amacıyla cami bahçelerini ve durakları temizledi. Ekipler, kötü görüntüye neden olan çöp ve atıkları da temizledi.